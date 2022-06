Kolaboui : trois enfants meurent par noyade

Trois enfants ont péri par noyade dans la soirée du lundi 27 juin 2022, dans le fleuve de Kataba, situé dans district de Fodéconteya. Il s’agit d’un frère et d’une sœur Alhassane Keita et M’Mahawa Keita respectivement 7 ans et 10 ans et le second Touba Kaba, 8 ans tous des élèves.

Selon les citoyens de la localité, ces enfants en groupe d’une dizaine se sont cachés en compagnie de leurs amis pour aller fleuve et attraper des crabes. C’est ainsi, ils ont été surpris par la montée de l’eau qui a fini par les engloutir.

Aux dires des agents de garde placés à la barrière juste à la sortie, ils se sont opposés à plusieurs reprises en les retournant à la maison. Mais finalement, ils se sont échappés à la vigilance de leurs parents avant de contourner la barrière.

Les trois corps ont été repêchés par les jeunes du village et leur inhumation a eu lieu ce mardi 28 juin aux environs de 10 heures au cimetière de Fodéconteyah.