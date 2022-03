Kindia : un homme interpellé avec 360 kilogrammes de chanvre indien

Des agents de la gendarmerie territoriale, au cours d’une opération de contrôle, ont arraisonné un minibus qui transportait une importante quantité de chanvre indien. La scène s’est déroulée dans la nuit du samedi 26 février 2022 aux environs de 21 heures à Foula Konyi Bambayah, un district relevant de la commune urbaine de Kindia.

Le présumé trafiquant a été présenté ce mercredi 2 mars à la presse au siège de la gendarmerie départementale.

Sur les circonstances de cette opération, le commandant de la brigade de recherche de Kindia explique : « c’est dans un véhicule de marque Mercedes immatriculé AA 9628 que le nommé Aboubacar Camara a été arrêté avec huit colis correspondant 360kg de chanvre indien. Auditionné, il déclare avoir reçu ces colis d’un ressortissant guinéen du nom de Fadoy Condé depuis la Sierra Leone et reconnait avoir volontairement accepté de l’acheminer à Kindia. Ils sont arrivés dans le district de Foula Konyi vers la soirée. Mais, ils ont patienté pour profiter de la tombée de la nuit pour rentrer à Kindia. Malheureusement pour lui et grâce à la vigilance et la bonne moralité des gendarmes, il a été mis hors d’État de nuire », déclare Dantigui Camara, le commandant de la brigade de recherche de Kindia.

A en croire le commandant de la brigade, le chauffeur du minibus et ses apprentis ont pris la fuite. Un suspect a été arrêté. Celui-ci aurait, a-t-il confié, tenté de corrompre les agents.

Interrogé, le prévenu affirme ne pas reconnaitre pas les faits : ‘c’est devant eux le prioritaire a fui. Ils n’ont pas pu arrêter ce dernier. C’est moi qu’ils sont venus arrêter… Je ne connais même pas le propriétaire du véhicule. Je n’étais même pas dans le véhicule qui avait pourtant plusieurs autres personnes à son bord. Il n’y a eu aucune arrestation parmi elles et c’est moi que les agents accusent d’être le destinataire du colis. »

Les agents de cette compagnie territoriale après la présentation des colis de chanvre indien, se sont engagés à traquer les présumés trafiquants.