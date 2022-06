Kindia : un chauffeur, par inattention, déverse du sable sur un jeune et mort s’en suit

Pour le médecin chef adjoint des urgences de l’hôpital Régional de Kindia : « Nous avons trouvé un corps sans vie qui était sous le sable. Nous avons fait l’examen physique. C’est un jeune garçon âgé de 14 ans qui était vêtu d’un habit noir et d’une culotte.

Nous avons essayé de faire l’ablation de ces habits. Nous avons trouvé qu’il n’y avait pas de lésion traumatique sur le corps », a rapporté Dr Mory Kaba.

Informé de la situation, les autorités ont sitôt pris l’affaire à bras le corps. Le procureur général près le Tribunal de première instance de Kindia apporte des précisions : « Dans le camion, semble.t-il, il dormait. Ils sont allés pour prendre de la terre par inattention. On a chargé le camion, lui il était couché dedans, il dormait.

Le chauffeur est venu déversé, il s’est retourné. C’est quand maintenant on a enlevé. On a trouvé son corps. Le chauffeur est actuellement au commissariat de police. On est en train de l’ntérroger par rapport à ça », a indiqué le procureur Damou Camara.

Aux dernières nouvelles, le corps se trouve à la morgue de l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia,en attendant les enquêtes, conclut le Procureur.