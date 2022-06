Kindia : le ministre Harwing lance les premières épreuves du BEPC

Les premières épreuves du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) ont été lancées ce vendredi 10 juin sur toute l’étendue du territoire. A Kindia, c’est le ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire, Guillaume Hawing qui a donné le coup d’envoi de cet examen au groupe scolaire privé général Lansana Conté de Sarakoléah, sis dans la commune urbaine de Kindia.

Ils sont plus de 7754 candidats repartis entre 19 centres à affronter le BEPC, session 2022 à Kindia, précise la DPE, Aïssata Ousmane Camara.

En procédant au lancement des épreuves a déclaré ceci : « je suis très content de lancer la première épreuve du BEPC, ici, à Kindia. L’école comme son nom l’indique est un centre d’éducation où on acquiert le savoir, le savoir-faire et le savoir être. Un examen est une évaluation, c’est pour savoir qui a révisé ses leçons, qui doit être en classe supérieure. Pendant toute l’année, vous avez travaillé, vous avez révisé et rassurez-vous, ce qu’on va vous donner ce sont les leçons que vous aviez vues, les sujets sont dans le programme. Les consignes ont été très claires. Croyez en deux choses, croyez en vous, croyez en Dieu, ne trichez pas. Quand vous êtes en classe, rassurez-vous que vous n’aviez aucune documentation, aucun document, rassurez-vous que vous aviez bien porter vos renseignements. Débarrassez-vous de tout. Car, les surveillants sont assermentés sur le Coran ou sur la bible. J’ai une certitude mathématique que celui qui a juré sur le livre saint ne jouera pas avec sa vie. Donc, s’il prend quelqu’un, il va éliminer la personne. Allons-y vers une nouvelle aventure pour rehausser le niveau de l’éducation de notre pays. Nous sommes contents de constater que jusqu’à présent il n’y a aucune fausse note enregistrée. Pour le moment, c’est une satisfaction totale. Je remercie les autorités de Kindia pour toutes les dispositions prises. Ici, tout se passe bien. Les examens se passent bien, le sujet a été lancé, les consignes ont été données aux élèves mais aussi des surveillants… »