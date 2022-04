Kassory et Cie rentrent chez eux  pour revenir mercredi matin

Ce n’est pas fini entre les dignitaires du régime déchu d’Alpha Condé et le direction centrale des investigations de la gendarmerie. Après cette deuxième d’audition, ce mardi 5 avril, l’ex-Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, les ex-ministres Oyé Guilavogui, Damantang Albert Camara, Ibrahima Kourouma, Bouréma Condé, Diakaria Koulibaly et Dr Mohamed Diané sont rentrés chez eux pour revenir demain matin. Ils rentrent chez eux après plus de 6 heures passées à la gendarmerie.

Ils sont entendus sur de présumés détournement de deniers publics, alors que leurs avocats crient à « un simulacre de procédure ».