Kassory à la tête du CEP/RPG : le rôle joué par Alpha Condé

L’ancien Premier ministre d’Alpha Condé, Ibrahima Kassory Fofana devrait être officialisé dans les heures à venir comme président du Comité Exécutif Provisoire (CEP), l’organe qui va provisoirement diriger le RPG Arc-en-ciel, six mois après sa mise à l’écart du pouvoir par la junte.

» On ne peut même pas discuter sur le cas Kassory. C’est le choix du Président (Alpha Condé, ndlr). Il a envoyé un manuscrit que j’ai moi-même lu et je reconnais que c’est son écriture « , a confié un apparatchik de l’ancien parti au pouvoir à Guinéenews, déplorant les actions de » quelques têtes brûlées et petits communicants. » Des groupes considérés comme des soutiens de certains anciens ministres, qui protestent contre cette désignation de Kassory, a-t-il précisé.

Kassory, président du CEP

La tête du Comité exécutif provisoire devrait aussi être composée des anciens présidents de l’Assemblée nationale Claude Kory Kondiano et Amadou Damaro Camara, mais aussi d’autres noms dont celui de l’ancien ministre El hadj Tidiane Traoré. Ces noms pourraient être entérinés ce soir. « On se contente pour le moment de mettre la tête et on va meubler le reste après », a confié notre interlocuteur.

« Ce qui est dommage, c’est que les gens sont en train de spéculer. On n’a jamais dit que c’est le successeur, ni c’est lui qui va prendre la tête du parti, ni c’est lui qui sera candidat. Il n’est que le président du Comité provisoire. Ce sont ceux qui voient en cela un tremplin pour le futur qui sont en train de réagir », a déploré notre source qui appartient au BPN du RPG.