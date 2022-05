Kankan : un mort et deux blessés graves dans un accident de la circulation

Les accidents de la circulation mortels sont devenus récurrents à Kankan. Cet autre cas s’est produit dans la matinée de ce vendredi 6 mai 2022 à la rentrée de la ville de Kankan, plus précisément dans le quartier Kankankoura situé dans les périphéries de la commune urbaine.

Ce long véhicule, gros porteur chargé de billes de bois selon les témoignages que nous avons recueillis sur place, a fait fausse route pour aller se renverser dans les ravins aujourd’hui aux environs de 4 heures du matin.

Sur les 3 passagers qui se trouvaient à bord, 1 est a perdu la vie sur place, les deux autres grièvement blessés, ont été secourus et admis en urgence.

Interrogé sur le lieu de l’accident, Senkoun Sidibé, riverain du coin et témoin de la scène, nous a indiqué qu’il était presque 5 heures du matin quand ce camion s’est renversé en face de ma cafétéria. J’ai alerté mon beau-frère et on est allé trouver le chauffeur et un autre jeune dans le véhicule. On a cassé le pare-brise pour les secourir. Ils nous ont dit qu’ils étaient 3 dans le véhicule. On a crié le nom du troisième en vain. Comme moi j’avais une torche, on s’est mis à le chercher et quand on a regardé quelque part à l’intérieur du véhicule, on a constaté beaucoup de sang qui coulait. Ce matin, il a fallu décharger le camion pour sortir le corps du jeune qui est mort », a-t-il témoigné.

Seydou Diakité, président des marchands de bois à Kankan, nous a aussi confié que : « Ce jeune qui a perdu la vie dans cet accident, est un de nos apprentis. Il se nomme Moustapha Sangaré. Ils allaient chercher la cargaison de bois d’un des nôtres. Mais malheureusement le camion s’est renversé après le village de Dabadou au niveau du quartier Kankankoura. Dès que j’ai été informé, j’ai mobilisé tous ceux qui travaillent dans le secteur du bois à Kankan, pour venir en assistance. Les 30 minutes qui ont suivi, tout le monde était là et on a déchargé le camion et ensuite on a fait venir une machine Caterpillar pour le soulever avant de retirer le corps du jeune homme pour le transporter à la morgue», a-t-il expliqué.

Transportées par les ambulanciers, alors qu’ils étaient grièvement blessés, on ne sait rien pour le moment sur l’état actuel des deux autres victimes de cet accident. Interrogés, le chef des urgences de l’hôpital régional a dit ne pas avoir été saisi de leur cas.