Kankan : un étudiant assassiné par des braqueurs et sa moto emportée  

Le phénomène d’insécurité refait surface à Kankan ! Un jeune taxi-motard a été retrouvé mort dans la nuit du lundi à ce mardi 26 avril à Dabola, un district situé non loin de la commune urbaine de Kankan. Agé de la vingtaine, Fara Victor Tolno, a été froidement assassiné d’une balle dans la tête par des inconnus. (Photo d’archives)

Selon nos informations, ce jeune était étudiant en géographie à l’université de Kankan et pendant ses heures libres, il faisait le taxi-moto. C’est à la faveur de l’un de ses déplacements hors de la centre-ville qu’il a été la cible d’une attaque armée probablement menée par des coupeurs de route.

Jérôme Aly Tolno, témoigne sur les circonstances de ce drame : « ce qui s’est passé la nuit d’hier était horrible. Il s’agit d’un ami très intime à moi. C’est dans les bandes de 19 heures qu’il a pris 2 passagers pour les envoyer à Dabola (juste derrière le quartier Kankan-Koura). C’est en cours de route qu’ils l’ont tué d’une balle dans la tête avant de fuir avec sa moto. Quand on a appris la nouvelle, nous sommes rendus sur les lieux où il était étalé sans vie sur le dos, la tête ensanglantée. C’était vraiment désespérant et pathétique. Je demande aux autorités de s’impliquer davantage dans la protection des conducteurs de taxi- moto à Kankan. C’est le rôle de l’Etat. Donc, il faut qu’il s’implique dans la lutte contre cette bande criminelle qui tue et vole les motos. Car en réalité, ce ne sont que des bandes d’assassins qui méritent la peine capitale. »

Marié à une femme, le jeune Fara Victor Tolno est père de 2 enfants dont un bébé de 4 mois. Au moment nous mettons en ligne cette dépêche en ligne, plusieurs dizaines de jeunes taxi-motards ont pris d’assaut la devanture du tribunal de première instance de Kankan pour exiger que toute la lumière soit faite sur de cet énième cas de meurtre défraie la chronique dans la cité.