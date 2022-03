Kankan : un entrepôt de bois dévasté par un incendie

Un violent feu a englouti dans l’après-midi de ce vendredi 11 mars un grand entrepôt de bois servant aussi d’atelier de menuiserie, sis au quartier Kabada 1 non loin du carrefour Kèfinah.

C’est dans les bandes de 15 heures que cet incendie dont on ignore encore l’origine s’est déclaré. Même si ce sinistre n’a fait aucune perte en vie humaine il faut souligner qu’il a provoqué plusieurs cas de blessés.

Les pertes matérielles sont inestimables car la presque totalité des stocks de bois, des machines, des outils de travail et les meubles déjà réalisés sont tous partis en fumée.

Rencontré au milieu des décombres de son atelier au moment où on éteignait le feu, maitre Diané, propriétaire de l’entrepôt déclaré : « pour le moment, nous ne savons pas comment le feu est survenu. Je ne peux non plus estimer la valeur des pertes. Mais ce qui reste clair, nous avons une dizaine de machines calcinées, des stocks de bois, des lits, des armoires commandées par nos clients etc… »

Arrivés sur les lieux à bord d’une camionnette quelques heures après l’apparition des flammes, les sapeurs-pompiers en manque d’eau n’ont pas pu arriver à bout du feu. Il a donc fallu l’intervention des riverains pour pouvoir circonscrire cet incendie.

« J’ai vu une mobilisation spontanée. Toute la population du quartier est venue librement nous aider à éteindre ce feu. Je remercie tout le monde pour cette preuve d’humanisme à mon égard. J’ai compris que je ne suis pas isolé et cela me touche plus que les pertes que j’ai enregistrées », a-t-il confié.

A noter que ce n’est pas la première fois qu’un entrepôt de bois de ce type soit l’objet d’incendies à Kankan. Deux autres situés à Sinkéfara et à Missira toujours dans la commune urbaine de Kankan ont connu des cas similaires, l’année dernière.