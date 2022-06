Kankan : quelques coulisses de l’immersion gouvernementale

Les membres du gouvernement à leur tête le Premier ministre Mohamed Béavogui, séjournent à actuellement dans la région de la savane.

Si jusque-là aucun incident majeur n’a été signalé à Kankan, la capitale régionale, en termes de défis organisationnel et logistique, reste cependant important de rappeler qu’il y a une grosse frayeur qui s’est emparée de la délégation gouvernementale lorsque qu’un des véhicules du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile est violemment entré en collision avec un autre qui lui servait de flèche. Tout le parechoc de celui-ci a volé en éclat. Selon des indiscrétions, le ministre Bachir Diallo aurait demandé au chauffeur fautif de lui restituer les clés de la voiture. Ce qui signifie une fin mission pour ce dernier. Sauf changement de décision de dernière minute de la part du ministre Bachir, nous apprend-on. Une allégation que nous n’avons pas pu faire confirmer auprès du ministre, lui-même ni de son chauffeur.

Au niveau de l’hôtel où sont logés plus de la moitié des ministres tout comme au gouvernorat de la ville de Kankan, lieu choisi pour accueillir les Conseils interministériel et des ministres, c’est le Directeur général de l’Office Guinéen de Publicité (OGP), Mandian Sidibé qui s’est chargé de couvrir les murs avec les effigies du président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya et sur lesquelles on peut, entre autres, lire : « des institutions fortes pour une Guinée unie réconciliée et émergente » ; « la justice est la boussole qui guidera nos actions ».

Par ailleurs, interrogé par Guinéenews sur les conditions d’accueil des membres du gouvernement tout comme sur l’organisation des Conseils interministériel et ministériel dont il était l’autorité hôte, le gouverneur de la région de Kankan, n’a voulu faire aucun commentaire sur l’organisation des Conseils interministériel et ministériel dont il était l’autorité hôte.