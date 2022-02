Kankan: pour fêter la Saint-Valentin, ils se font prendre en flagrant délit de cambriolage…

Face au fléau d’insécurité qui gangrène la cité du Nabaya, les services de sécurité sont aux aguets. Durant la nuit de ce 14 février marquant la Saint-Valentin, fête des amoureux, 3 présumés voleurs sont tombés dans les mailles des agents de la police militaire, a-t-on constaté sur place.

Ils ont tous été présentés à la presse, ce mardi 15 février 2022 dans l’enceinte du camp de la troisième région militaire Soundiata Keita de Kankan.

Dans leurs explications, 2 d’entre eux, à savoir A K et son ami L T, âgés tous les deux de la vingtaine, ont reconnu avoir cambriolé une boutique de vente d’appareils électroménagers parce que précise l’un : « On avait besoin d’argent. C’était la fête de la Saint-Valentin hier. C’était donc pour avoir des sous afin de faire la fête que nous sommes allés cambrioler une boutique ». Quant au second, il ajoute à son tour : « On voulait juste avoir de l’argent pour aller passer du bon temps quelque part en bordure du fleuve autour de quelques boissons ».

En outre, I C, un autre présumé voleur récidiviste originaire de Siguiri, lui aussi pris en flagrant délit dans la nuit d’hier, a pour sa part indiqué dans sa confession que : « je suis allé défoncer avec une dent de pécasse la porte d’une boutique aux environs de 2 heures du matin et on m’a arrêté. J’ai l’habitude de voler des motos et ensuite les vendre d’un village à un autre dans la localité de Siguiri. J’ai déjà purgé une peine de 1 an 6 mois à la prison civile de Siguiri pour vol », a-t-il affirmé.

Pour la sécurité des personnes et de leurs biens, le commandant du service de la garnison militaire, a pour sa part promis d’accroître les missions de patrouille à travers la localité.

A rappeler que pas plus tard qu’hier, c’est le corps d’un jeune élève qui avait été retrouvé. La victime a été fusillée et sa moto emportée.