Kankan : La notabilité répond au Premier ministre et à son gouvernement 

C’est très bien de faire l’interconnexion mais nous leur avons dit qu’il est mieux d’avoir un barrage hydroélectrique.

Ça y est, ils sont désormais tous présents à Kankan, dans le cadre des préparatifs du conseil interministériel prévu ce mardi dans la capitale de la Haute Guinée. Tous les membres du gouvernement au grand complet viennent d’être reçus par la notabilité. Le Premier ministre, Mohamed Béavogui et l’ensemble des membres de son gouvernement se sont très longuement entretenus ce dimanche 29 mai 2022 avec les sages du Nabaya. La rencontre s’est tenue à huit-clos au domicile du Sotikêmô, El Hadj Madifing Kaba, sis au quartier Kabada 1.

Au sortir des pourparlers, Mohamed Lamine Ringo Kaba, porte-parole de la notabilité, est revenu sur la rencontre : » Le Premier ministre et toute son équipe sont venus pour demander la bénédiction des sages avant la tenue de leur conseil interministériel suivi du conseil des ministres que doit présider le président. Mais nous n’avons pas manqué de leur parler entre autres l’électrification de Kankan. C’est très bien de faire l’interconnexion d’accord, mais nous leur avons dit qu’il est mieux que nous ayons au moins un barrage hydroélectrique.

Donc nous avons insisté sur la nécessité de réaliser les projets de construction des barrages de Kogbèdou et Franconedou qui font près de 75 mégawatts qui peut valablement couvrir le besoin en électricité de toute la Haute Guinée. Actuellement partout à Kankan, il n’y a pas d’eau qui coule dans les robinets parce que la SEG ne fonctionne pas par faute d’électricité… Nous avons aussi attiré leur attention sur la situation du fleuve Milo, qui se trouve complément pollué.

On a aussi posé le problème du bitumage des routes Kankan-Kissidougou et Kankan-Kerouané qui, depuis plus de 10 ans, n’ont connu aucune avancée notoire et enfin on leur a aussi parlé de l’achèvement de la route Kankan-Mandiana. On n’a pas oublié de plaider aussi pour l’emploi des jeunes. D’ailleurs ce qui nous a aussi amené à parler de l’usine du projet coton. Qu’il nous aide à ce que cette usine se relève pour ne pas que tous nos enfants partent dans les mines.

En terme de sécurité, nous avons aussi demandé que le nombre de policiers très insuffisant pour une localité comme Kankan, soit revu à la hausse. Pour l’éducation, on a plaidé pour le désengorgement des salles de classes et le recrutement du personnel enseignant. En gros partout où nous avons des problème s, nous leur en avons parlé », a-t-il déclaré.

En retour, toujours selon le porte parole de la notabilité : « Le Premier ministre a répondu en bon responsable que c’est le motif réel de leur sortie à l’intérieur du pays. Il a précisé qu’ils ont bien sûr leurs représentants, mais nous nous sommes capables de leur dire certaines choses que ces chefs n’oseront jamais nous dire où seront limités en nous leur disant. Donc il ont pris bonne note de tout ce qu’on leur à dire avant de quitter le vestibule des sages. Et nous nous gardons un espoir, même si on sait que c’est un gouvernement de transition et non de développement, mais ils peuvent faire de leur mieux« .

A noter qu’après le domicile du Sotikêmon, le Premier ministre et sa suite ont mis le cap chez le grand imam de Kankan Karamo Bangaly Kaba au quartier Timbo et au domicile de l’érudit Cheick Fantamady Cherif au quartier Salamany.