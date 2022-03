Kankan : «Doumbouya Zéro! »,les citoyens des quartiers, où réside la mère du colonel Doumbouya révoltés contre le manque de courant et d’eau !

Bientôt deux mois sans électricité ni eau dans les robinets, les citoyens vivant dans les quartiers Heremakono 1 et 2 dans la commune urbaine de Kankan, n’en pouvaient plus.

C’est pourquoi, ils sont massivement descendus dans les rues de leurs quartiers ce dimanche 20 mars 2022 pour exprimer leur ras-le-bol.

Très tôt le matin, les différentes routes qui traversent ces deux (2) grands quartiers de la ville ont été barricadées.

Aucun moyen de se frayer un chemin pour les passagers. Les jeunes en colère armés de pierres et de gourdins qui ont pris le contrôle de la situation y régnaient en maîtres absolus.

« Cela fait maintenant deux mois que nous sommes privé d’eau et d’électricité dans notre quartier. Quand le courant vient à 19 heures, il repart à 24 heures parfois même à 23 heures. Bref nous ne recevons pratiquement ni eau ni courant. C’est pourquoi nous avons barricadé la route aujourd’hui. La maman du colonel Doumbouya réside dans ce quartier. Matin midi et soir il y a du courant et de l’eau chez elle là-bas dans sa résidence. Mais même les lampadaires du quartier ne s’allument pas. Alors voici pourquoi nous disons aujourd’hui : Doumbouya Zéro », s’est défoulé l’un des manifestants que nous avons pris dans la foulée.

Il a fallu attendre jusqu’aux environs des 12 heures pour voir les forces de l’ordre s’inviter dans la danse. Tirs de gaz lacrymogène contre jets de pierre, la bataille entre manifestants en colère et agents des services de sécurité a duré plusieurs heures.

Pourchassés, certains manifestants ont été mis aux arrêts tandis que d’autres ont été grièvement blessés et transportés aux urgences.

Un calme précaire a commencé à s’installer aux environs de 13 heures. Mais les manifestants qui ont battu en retraite entendent maintenir la pression dans les jours à venir jusqu’à ce que leur desserte habituelle d’électricité soit rétablie.