Kalémodou Yansané: « des manifs pourraient reprendre dès la fin du Ramadan »

L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) va prendre des congés avec les assemblées générales pendant le mois de Ramadan. C’est ce qu’a indiqué ce 26 mars, le vice-président du parti chargé des questions économiques, Kalémoudou Yansané. Dès la reprise, des manifestations pourraient être organisées.

« Nous donnons le congé du mois de Ramadan pour que les décisions véritables qui seront prises par le parti soient dévoilées. Nous ne pouvons pas éviter les manifestations pacifiques. On ne peut pas, dans le contexte actuel, éviter les manifestations pacifiques. C’est la seule chose qui nous reste et que la loi nous autorise. C’est le seul recours, manifestations pacifiques », soutient Kalémou Yansané, avant de dire que son parti ne regrette pas d’avoir applaudi le colonel Mamadi Doumbouya dès les premières heures de la prise du pouvoir par le CNRD : « Nous avons applaudi le Colonel Doumbouya, le 5 septembre 2021. Nous ne le regrettons pas, parce qu’il a dit tout ce qu’on voulait dire. La justice instrumentalisée, gabégie financière, l’Administration inféodée. Dès qu’il a dit ça, nous l’avons applaudi. Jusqu’aujourd’hui, on ne lui a pas fait dos, on ne lui a pas tourné le dos encore. Nous espérons qu’il va tenir compte des sept mois écoulés pour afin renouer le dialogue avec la classe politique pour que tous les problèmes de la Guinée soient sur table et qu’on discute en Guinéens. Si rien n’est fait, évidemment on n’a pas d’autres recours. La seule chose qui reste c’est de dire non nous ne sommes pas d’accord. Mais on n’est pas un parti d’opposition. Actuellement, il n’y a pas un pouvoir légal ni un pouvoir légitime. »