Kalaboui/Boké : Le cortège du ministre Bachir impliqué dans un accident mortel

A Kolaboui, une sous-préfecture située à quelques kilomètres de Boké ville, le cortège du ministre de la Sécurité et de la Protection civile a subi un accident de circulation. A cet effet, le Gouvernement via son porte-parole, le ministre de l’Habitat, Ousmane Gaoual Diallo, a, au nom du Gouvernement lu une déclaration au Gouvernorat de ka ville de Kindia. Entouré de plusieurs ministres (voir photo), il a exprimé toute la compassion du gouvernement aux familles des victimes. (Déclaration)

« Ce lundi 13 juin, un tragique accident s’est produit à la sortie de Boké en ce jour qui devait marquer le jour de l’immersion gouvernementale en Basse Guinée. Un véhicule du cortège ministériel est entré en collision avec un véhicule de transport en commun qui était en train de faire un dépassement en 3e position. Cet accident a entraîné la mort sur le coup de 6 personnes et de trois blessés graves admis immédiatement à l’hôpital de Kamsar.

Le Premier ministre et l’ensemble des membres su Gouvernement ont suspendu leurs activités de la journée pour se rendre sur les lieux. Le gouvernement présente ses condoléances aux victimes et à leurs proches et exprime sa compassion au peuple de Guinée tout en renouvellant les condoléances aux familles des victimes d’accident survenu en provennace de Télimélé, il y a deux jours. Et toutes les dispositions sont en train d’être prises pour apporter les secours nécessaires aux blessés et la solidarité gouvernementale à toutes les familles.

Le Premier ministre a immédiatement composé une cellule de crise constituée des ministres de la Sécurité, de l’Administration du territoire, de la Santé, du Secrétaire Général chargé des Affaires religieuses et du Porte-parole du Gouvernement.

Dans les heures qui suivent, nous vous donnerons des nouvelles informations quant à l’évolution de la situation des victimes et le dénombrement exact su nombre de décès sur cet tragique accident. »