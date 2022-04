Kaba Diawara face à la presse : son projet, ses diplômes, la CAN 2023…

Quatre jours après sa confirmation comme sélectionneur du Syli national, Kaba Diawara était face à la presse ce lundi 25 avril. Entre autres, il a parlé de son projet de jeu, de ses diplômes et des éliminatoires de la CAN 2023.

« Cette reconduction représente beaucoup pour moi en tant que Guinéen, en tant qu’ancien joueur professionnel du Syli, pour avoir participé à plusieurs tâches en dehors d’être coach. C’est en quelque sorte un aboutissement, cela me fait vraiment plaisir, et je le prends avec beaucoup d’honneurs… », a tout d’abord réagi Kaba Diawara à sa nomination intervenue jeudi dernier. Avant de faire face aux questions de la presse locale.

Son projet

Sur son projet, Kaba Diawara a dit vouloir bâtir une équipe jeune, compétitive et disciplinée. Un chantier qu’il a ouvert lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Pour y arriver, il mise entre autres sur la rigueur. « Aujourd’hui, je mesure la responsabilité d’être à la tête de l’équipe de Guinée, je prends le Syli avec beaucoup de fierté et d’ambitions. On travaille beaucoup pour avoir le maximum de Guinéens qui évoluent en Europe au sein du Syli national », a dit Kaba Diawara qui a toutefois précisé qu’il ne travaillera pas seulement avec les binationaux, mais avec les performants. « S’il faut cent pour cent de locaux ou cent pour cent de binationaux, on fera avec. La condition c’est la performance ». Maintenant qu’il est obligé de résider en Guinée conformément aux exigences de la Fédération Guinéenne de Football, Kaba Diawara a indiqué qu’il va beaucoup suivre le championnat local pour détecter les joueurs guinéens les plus performants. « Peu importe où il joue, s’il est performant, je le prends », a-t-il dit.

Ses diplômes

Sur ses diplômes, Kaba Diawara a confirmé qu’il a un diplôme de management des Sports et d’UEFA A. « J’ai eu mon diplôme en 2018. Je suis venu à la CAN 2019 et après, j’ai été adjoint jusqu’à l’arrivée de Didier Six… » Le nouveau sélectionneur du Syli a même révélé qu’il avait l’occasion d’être sélectionneur de la Guinée avant même d’avoir ses diplômes. Puisque, a-t-il indiqué, Salifou Super V et Bantama Sow, alors ministre en charge des Sports, l’avaient approché en 2010 pour le poste de coach du Syli. Il a dit qu’il avait décliné l’offre, puisqu’il ne se sentait pas prêt.

Le staff technique

Sur son staff technique, Kaba Diawara a indiqué qu’on va reprendre sur de nouvelles bases. En tout cas, il a annoncé que les noms des membres de son staff seront connus très prochainement.

Sur les éliminatoires de la CAN 2020

Kaba Diawara estime qu’il n’y a plus de petites équipes dans le football d’aujourd’hui. Pour lui, le premier match contre l’Egypte, le vice-champion d’Afrique, sera très important. Il ne minimise pas non plus le Malawi, une équipe que le Syli a difficilement battue à la CAN 2021.

Sur la corruption dans le football guinéen

Diawara dit avoir été victime du phénomène quand il était joueur. Il a donc promis qu’il ne le fera pas subir aux joueurs qu’il va entraîner. « J’ai eu un passé de joueur, je n’ai jamais été trempé dans quoi que ce soit. Ce n’est pas en tant qu’entraineur à la tête du Syli national que je vais commencer à prendre de l’argent avec un joueur pour qu’il vienne à l’équipe nationale. J’ai été victime de cela quand j’étais joueur, c’est d’ailleurs pour cela que je n’ai pas été à la CAN 2004 et 2008 … », a dénoncé Kaba Diawara.