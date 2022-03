Journées FIFA: voici la liste de Kaba pour les matchs amicaux contre l’Afrique du Sud et la Zambie

Le Syli va disputer deux matchs amicaux à l’occasion de la trêve internationale de ce mois de mars. Kaba Diawara, mandaté à organiser le regroupement de l’équipe – après la dissolution de staffs techniques des équipes nationales -, a publié ce jeudi une liste de 23 joueurs. Comparé à celui qui a joué la CAN, le présent groupe comporte des novices comme Sehrou Guirassy (Stade Rennais), Sékou Oumar Sylla (SC Cambuur), Alkhaly Momo Cissé (Wisla Krakow), Seydouba Cissé (CD Léganés) et Antoine Conté (CS Universitatea). François Kamano fait son retour après avoir manqué la CAN. En revanche, Kaba Diawara n’a appelé aucun joueur du championnat local.

Gardiens

Aly Keita (Ostersunds/Suède)

Ibrahima Koné (Hibernians FC /Malte)

Bangaly Sylla (As Saint-Etienne/France )

Défenseurs

Antoine Conté (Universitatea/Roumanie)

Mamadou Kané (Olympiacos/Grèce)

Ibrahima Sory Conté (Chamois Niortais/France)

Ousmane Kanté (Paris FC/ France)

Saidou Sow ( As Saint-Etienne/ France)

Issiaga Sylla (Toulouse/ France)

Sékou Oumar Sylla (SC Cambuur/Pays-Bas)

Milieux

Amadou Diawara (As Roma/ Italie)

Mory Konaté (Saint-Trond/ Belgique)

Ibrahima Cissé ( RFC Seraing/Belgique)

Moriba Kourouma ( Valence/Espagne)

Seydouba Cissé (Leganés/Espagne)

Aguibou Camara (Olympiacos/ Grèce)

Naby Keita (Liverpool/ Angleterre)

Attaquants

Alkhaly Momo Cissé (Wisla Krakow/Pologne)

Morgan Guilavogui (Paris FC / France)

Lamarana Diallo (Grenoble Foot/France)

Mohamed Bayo (Clermont FC/France)

François Kamano (Lokomotiv Moscou/ Russie)

Sehrou Guirassy (Stade Rennais/ France)