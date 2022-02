Insécurité à Mamou : un braquage mis en échec grâce à la bravoure d’un taxi-motard

Les attaque à main armée sont devenues très récurrentes à Mamou. Les braqueurs, pour soustraire les biens (téléphones ou motos), n’hésitent pas à tirer sur leurs victimes. Le dernier cas en date s’est produit la nuit du vendredi 18 février au quartier Petel, dans la commune urbaine.

Ibrahima Sory de la vingtaine, a reçu une balle dans le pied droit pour avoir résisté à un braqueur.

Interrogé, Thierno Diawo, le grand-frère de la victime apporte des précisions : » c’est vers 22 heures, mon jeune frère qui était en compagnie d’une fille au bord de la route, s’est fait agresser par un individu armé. Il les menaça avec le pistolet de donner leurs téléphones au risque de se faire tirer. La fille cria au secours. Le bandit tira sur mon frère et récupéra les téléphones et sa moto avant de prendre la fuite. Un taxi-motard circulant dans les parages entendit le coup de feu. Il se dirigea sur les lieux pour s’enquérir. Il aperçut de loin le braqueur disparaitre sur la moto. C’est ainsi le taxi-motard se lança à sa poursuite. Arrivé à un certain lieu, le bandit ayant compris qu’il risque d’être rattrapé, il abandonna la moto pour continuer sa fuite à pieds. Dans cette fuite, il se heurta à une clôture grillagée, qu’il défonça de toutes ses forces pour se sauver.«

Le blessé a été transporté d’urgence à l’hôpital où une foule de taxi-motards a envahi les lieux en signe de solidarité à la victime. Cette fois-ci, la moto de la victime a été récupérée grâce au courage d’un autre taxi-motard.