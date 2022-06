Inscrivez-vous et participez à des sessions de formation et un concours de Pitch invités par  GOOGLE, l’Ambassade des ÉTATS-UNIS en Guinée et le SADEN

Conakry, le 3 juin 2022 – Le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) annoncent le lancement de la 1ère édition de l’activité dénommée « Des outils numériques pour l’innovation » en collaboration avec l’Ambassade des Etats-Unis en Guinée et Google. Destinés aux entrepreneurs guinéens, ces ateliers de formation suivis d’une compétition visent à doter 25 entreprises guinéennes d’outils numériques afin d’accroître leur impact et développer durablement leurs activités. Une subvention et d’autres avantages seront également offerts au gagnant de la compétition.

Aujourd’hui, toute entreprise, quelle que soit sa taille, ne peut passer à côté de la transition digitale en cours. La situation sanitaire a bouleversé les petites et moyennes entreprises en Guinée et a mis en exergue leur besoin d’accéder aux outils numériques. Le numérique est partout et les outils digitaux sont sources de nombreux avantages et opportunités pour les entreprises. Ainsi, le développement de leur activité numérique est devenu un véritable enjeu pour développer, maintenir et étendre leurs actions.

Pour répondre aux besoins d’entrepreneurs, en particulier au stade d’amorçage de leur entreprise, le SADEN et ses partenaires se mobilisent pour renforcer et accompagner l’équipement des entreprises en outils numériques, véritables leviers de croissance.

UN APPEL A PROJETS POUR DOTER LES ENTREPRENEURS D’OUTILS DIGITAUX

Cette compétition est destinée à équiper les entrepreneurs guinéens d’outils numériques mais aussi à les accompagner dans la définition d’une stratégie pour étendre leur impact et développer leurs entreprises de manière durable.

Durant 3 jours, du 13 au 15 juin 2022, les candidats présélectionnés participeront ainsi à des sessions de formation qui seront pilotées par des représentants de la firme américaine Google. Ces sessions porteront sur le marketing digital, l’usage d’outils numériques et des médias sociaux. Des speed-dating avec des mentors leur permettront de travailler leur présentation avant l’épreuve finale de présentation de leur projet devant un jury.

A l’issue de cette compétition, 25 entreprises guinéennes se verront équiper en outils numériques. De plus, à l’issue de la compétition, 1 gagnant se verra doté d’une subvention d’une valeur de 3.000 dollars ; 5 entreprises bénéficieront également d’un 1 an de mentorat et d’un abonnement à une plateforme qui leur permettra un meilleur accès au marché local.

Jusqu’au 5 juin 2022, les entrepreneurs guinéens candidats auront la possibilité de soumettre leurs projets.

DES OBJECTIFS CONCRETS

Cet Appel à projets devra aussi permettre de :

cultiver ses réseaux professionnels

augmenter la confiance des participants et leur capacité à diriger leurs organisations dans l’avenir

inspirer la prochaine génération de femmes entrepreneures et d’autres groupes sous-représentés

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE DES ENTREPRISES

Une dizaine de coachs et mentors, spécialistes en outils numériques et accompagnement à la transformation digitale, entre autres, seront mis à disposition des candidats pour l’encadrement et l’amélioration de leur projet. Ces professionnels auront pour mission d’accompagner les entrepreneurs dans la définition et la présentation de leur entreprise.

QUELS SONT LES CRITÈRES POUR DÉPOSER SA CANDIDATURE ET COMMENT SERA FAITE LA SÉLECTION ?

Tout d’abord, le porteur de projet doit être résident en République de Guinée et être âgé de 18 ans à 40 ans.

Sans être exhaustif, l’éligibilité de l’ensemble des projets soumis sera axée autour des critères de résidence, d’âge, d’usage d’outils numériques, de créativité, d’innovation, de création et de maintien d’emploi.

Les candidats présélectionnés seront auditionnés par un jury composé d’experts dans leur domaine de compétence.

COMMENT PARTICIPER ?

A partir du 3 juin, et jusqu’au 5 juin 2022, les entreprises pourront présenter leur candidature à cet Appel à projets en remplissant le formulaire d’inscription ci-joint.

Pour accéder au formulaire d’inscription : https://forms.gle/UVxpnqR7Z5mxcwEd7

LE PROGRAMME

Du 3 au 5 juin à minuit : appel à projets

8 juin annonce des projets présélectionnés

9 et 10 juin 2022 : session de pitchs des projets présélectionnés

13 et 14 juin : journées de formation aux outils numériques pour les projets retenus, speed-dating et coaching

15 juin : pitchs et annonce des lauréats

A PROPOS DES ORGANISATEURS

L’Ambassade des USA à Conakry

Ce programme est rendu possible grâce au soutien de l’ambassade des États-Unis, par le biais de la section des affaires publiques de l’ambassade. La section des affaires publiques de l’ambassade des États-Unis en Guinée travaille à renforcer les relations entre les États-Unis et la Guinée en faisant progresser six domaines prioritaires : 1) le renforcement de la société civile ; 2) le soutien à l’autonomisation économique et à l’entreprenariat ; 3) la promotion de la stabilité régionale ; 4) la promotion de la démocratie, des droits de l’homme et de la bonne gouvernance ; 5) la promotion de la langue anglaise ; 6) la stimulation de l’autonomisation des femmes.

L’actuel Ambassadeur est Troy Fitrell.

Le SADEN

Dédié à l’émergence et à la croissance des entreprises, le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) est le plus grand rassemblement d’entrepreneurs en Guinée. A la fois révélateur des nouvelles tendances entrepreneuriales et véritable outil pratique pour les dirigeants d’entreprises, le Salon des Entrepreneurs informe, accompagne et conseille les entrepreneurs dans leurs projets. Il propose également un véritable espace de rencontres et d’échanges d’expérience qui favorise chaque année la création et le développement des entreprises et l’émergence de projets à fort impact.

Google

Fondée en 1998 par Larry Page et Sergey Brin, Google est une entreprise américaine de services technologiques. Filiale de la société Alphabet depuis août 2015, elle a créé le moteur de recherche éponyme et procédé à de nombreuses acquisitions et développements et détient aujourd’hui de nombreux logiciels et sites web comme YouTube ou Android.

CONTACT

Pour recevoir de plus amples renseignements :

contact@salondesentrepreneursdeguinee.com

ConakryPress@state.gov