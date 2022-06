Innovation technique : la Fondation Orange Guinée signe un accord avec le ministère de l’Enseignement supérieur

Les responsables de la Fondation Orange Guinée ont signé une convention avec les autorités du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation ce lundi 27 juin 2022.

Ladite convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’innovation technologique et pédagogique initié par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation en faveur des étudiants guinéen.

Dans son discours de circonstance, l’Administratrice générale de la Fondation Orange Guinée a rappelé que sa Fondation accompagne le département de l’Enseignement à travers la connectivité qu’elle va mettre à la disposition des centres universitaires.

« Au-delà, nous allons permettre un accès à une bibliothèque virtuelle pour les écoles doctorales. Ensuite, œuvrer pour la dématérialisation des cours pour permettre aux étudiants qui sont dans les régions et qui ne peuvent pas se déplacer sur Conakry de suivre les cours en ayant accès à ces formations à travers une université virtuelle à l’image du Sénégal et dans d’autres pays », a évalué Amina Abou Khalil.

En outre, l’Administratrice générale de la Fondation Orange Guinée a indiqué que cette devrait permettre aux étudiants d’accéder à des programmes de formation à l’étranger à l’image des autres pays tout en restant chez lui et d’avoir des diplômes référentiels répondant aux besoins du marché local en termes de compétence et d’emploi.

Prenant la parole, le chef de Cabinet du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a dit que ladite convention va contribuer à fédérer les capacités de nos deux entités dans la réalisation des projets visant à renforcer l’enseignement supérieur.

« Cette convention se veut être un cadre fédérateur de la collaboration entre le MESRSI et la Fondation Orange Guinée et permettra d’accroître l’envergure et la cohérence des actions pour plus d’efficacité et de résultats plus pérennes », a confié M. Thierno Hamidou Bah.

La Fondation Orange Guinée, c’est un total de six ans d’activités aux côtés des différentes parties prenantes, dans l’éducation, la santé et la culture. Un engagement qui se traduit par des programmes propres à elle et qu’elle subventionne. Il s’agit des programmes présentés par des porteurs de projets et qui doivent répondre aux priorités et aux enjeux nationaux.