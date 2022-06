Incendie à Lipco: le DG de la Protection civile explique comment ses agents ont circonscrit le feu

Un incendie s’est déclaré dans l’entrepôt de LIPCO, une société d’ameublement et de décorations, ce mardi 28 juin à Kaloum. Tout le bâtiment et son contenu sont partis en fumée.

Après deux heures de bataille contre les flammes, les hommes du colonel Mohamed Camara, le DG de la protection civile, sont en passe de gagner le pari. Même si les fumées persistent encore et que l’origine du feu ne soit pas connue.

« Nous étions à notre base lorsqu’on a aperçu une grande fumée noire monter à partir du siège de la société LIPCO. Ce qui nous a obligé de prendre les camions pour aller intervenir. Arrivés sur les lieux, il nous fallait impérativement faire appel au renfort. Il s’agit des matières inflammables à savoir, les chiffons, les fauteuils, les bois, les combustibles… Nous n’avons pas eu accès, c’est pourquoi nous avons été obligés de casser des murs pour pouvoir intervenir. Maintenant, nous avons plus de 8 camions de sapeurs-pompiers. Parmi ces 8, il y a deux camions qui appartiennent aux privés. C’est après tout qu’on pourra se renseigner sur l’origine de l’incendie. Après les enquêtes, nous saurons si c’est un court-circuit ou bien si c’est dû à autre chose. Pour le moment, on n’a rien à vous dire sur l’origine de cet incendie. La situation est presque maîtrisée. Ce que vous voyez maintenant, c’est la fumée. C’est la source du feu qu’on est en train de combattre maintenant. Il y a plus de deux heures de temps que nous sommes là pour circonscrire le feu », a expliqué le directeur général de la protection civile, le lieutenant-colonel Mohamed Camara.