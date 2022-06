Impact de la hausse prix du carburant: il y aura une hausse raisonnable sur certains tronçons (Gaoual)  

Après avoir justifié la décision relative à l’augmentation du prix des produits pétroliers en Guinée, Ousmane Gaoual Diallo, ministre de l’Habitat et Porte-parole du gouvernement a annoncé des réajustements dans secteur des transports. Une mesure que le gouvernement voudrait encadrer pour éviter de secouer davantage le panier de la ménagère. Il l’a fait savoir ce mercredi 1er juin dans l’émission les « Grandes Gueules » de nos confrères de la radio Espace Guinée.

« Le ministre des Transports est depuis ce matin en échange avec les principaux responsables des syndicats des transporteurs pour voir quelles sont les conséquences qui peuvent être acceptables pour les transporteurs et pour les populations. Donc, il y aura un réajustement, évidemment. Il y a une période comme actuellement où chacun fait ce qu’il veut. Mais rassurez-vous qu’il y a des dispositions qui sont en train d’être prises et ces dispositions seront en parfait accord avec les syndicats et les corporations qui sont impliquées dans le processus », a annoncé Ousmane Gaoual Diallo qui soutient que des dispositions sont en cours afin de maîtriser les réajustements annoncés au niveau du transport.

« Il faut tenir compte aussi que cette augmentation peut avoir une conséquence sur les coûts du transport et il faudrait que cette conséquence soit maîtrisée pour ne pas qu’on signale que le panier de la ménagère soit troué. Donc, il faut trouver des équilibres et nous sommes dans ces discussions. Le ministre des Transports et les autres ministres sectoriels concernés vont très rapidement apporter des solutions à cela. Il y a des tronçons qui vont rester maintenus, y en a qui auront une hausse raisonnable sur les transports », a annoncé le Porte-parole du gouvernement de la Transition.