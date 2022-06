Hausse du prix des produits pétroniers : Sans ajustement, l’Etat perdrait trois mille milliards GNF (ministre du Bduget )

Face à la hausse du prix des produits pétroliers à la pompe, le ministre du Budget en séjour à Siguiri, localité de la Haute Guinée donne des précisions et rappelle les efforts consentis par l’Etat guinéen.

A peine arrivé dans la préfecture de Siguiri, le ministre du Budget, vêtu d’un uniforme de la douane, a tenu à apporter des précisions sur la hausse des prix des produits pétroliers à la pompe, dont le litre est passé de 10.000 francs guinéens à 12.000 francs guinéens.

Il a déclaré que la crise ukrainienne serait l’une des causes de cette situation.

« Vous savez que la crise ukrainienne a fortement impacté l’économie mondiale, moi en tant que ministère du Budget, quand on a adopté la loi des finances 2022, la prévision budgétaire au titre des ressources pétrolières, on avait évalué les prix, avec une hypothèse entre 70 et 80 dollars US. Mais aujourd’hui nous avons 114 dollars US, comme prix du baril. Ce qui fait qu’il ya un manque à gagner au niveau du budget de 800 milliards de francs guinéens. Avec ce changement du prix du baril non prévu dans les hypothèses, tous les pays non producteurs de pétrole sont impactés », a-t-il justifié.

Et de préciser: « Si nous continuons dans cette lancée, dans la loi des finances 2022 les recettes attendues au titre des produits pétroliers à la station, au mois de ramadan l’Etat a volontairement renoncé à 243 milliards de francs guinéens au niveau de la douane pour faire face aux besoins de la population. Au niveau de l’électricité de Guinée, il y a 3.500 milliards de francs guinéens que l’Etat apporte comme subvention sur la facture de consommation », souligne le ministre du Budget. Il faut rappeler que cette visite l’a conduit à la frontière Guinéo-Malienne de Kourémalé, où il a tenu une séance de travail avec le bureau de la douane sur place.