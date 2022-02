Hand.féminin/CAN junior : la Guinée domine la Tunisie pour son troisième match de poule

Déjà qualifié pour le Championnat mondial grâce à leurs deux victoires en deux matchs, le Syli junior affrontait ce mardi soir la Tunisie pour son troisième et dernier match de poule. Face aux jeunes tunisiennes qui forment l’une des meilleures équipes du continent (Championnes d’Afrique en titre, elles aussi qualifiées pour le championnat mondial), les Guinéennes ont dû sortir le grand jeu. Menées avec trois buts d’écart (13-16) à la pause, elles ont retourné la situation à la deuxième période pour terminer le match sur le score de 34 buts contre 28 pour l’adversaire.

Avec trois matchs et trois victoires, la Guinée se rapproche de l’autre objectif qui est de remporter la compétition. « Notre objectif, c’est de remporter la compétition », l’a d’ailleurs réitéré Sia Céline, l’une des meilleures joueuses de la partie. « On est très content parce qu’on a rattrapé une situation qui était trop difficile en première… On a trouvé des solutions et on a fait la différence. C’est énorme parce qu’on a remonté une différence de 9 buts contre une si belle équipe qu’est la Tunisie. Cela veut dire qu’on a vraiment de grandes possibilités pour aller loin », a réagi l’entraîneur à la belle performance de ses joueuses.

« Cette victoire et les deux sont les résultats du travail accompli au cours de ces dernières journées. Battre la Tunisie montre que nous avons fait des progrès. Nous avons confiance en ces jeunes, elles ont confiance en nous et nous sommes unis pour le handball guinéen », s’en est réjoui le président de la Fédération guinéenne de handball, Mamadouba Paye Camara après cette énième victoire qui confirme les progrès de la Guinée dans le domaine du handball.