Hadj 2022 : modalités des inscriptions, le tarif et l’âge des pèlerins fixés

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 26 mai à la télévision nationale, le Secrétariat général des Affaires Religieuses a confirmé que le Hadj aura lieu cette année en Arabie-Saoudite saint.

D’après ledit communiqué, ce sont 4 527 personnes qui sont autorisées à effectuer le pèlerinage après deux années d’interruption liée à la pandémie de Covid-19.

Selon le contenu du communiqué, le tarif du Hadj est fixé cette année à 60 millions de francs guinéens et les candidats et candidates au pèlerinage doivent être âgés de moins de 65 ans. « Les inscriptions démarreront le lundi 30 mai et se clôtureront ne mercredi 8 juin 2022 » apprend-on dans le communiqué.