Ces tests rapides débutent à 8h00 ce mercredi pour finir le 11 juin prochain et seront faits dans plusieurs sites, notamment au palais du peuple, au Centre islamique de Donka, à la mosquée Fofana à Matoto, à la mosquée turque à Bambeto et à la mosquée Al Haramayne à Kountia.

« En collaboration avec le ministère de la Santé, le Secrétariat général aux Affaires religieuses informe les candidats et candidates au pèlerinage 2022, que l’Etat guinéen, pour maximiser les chances de tous les candidats et candidates d’être à l’abri d’une éventuelle contamination à la Covid-19 lors du test PCR à 72h du départ pour la Hajj organise gratuitement le texte rapide à la COVID 19. Ce test a pour but de déceler les probables cas positifs et les soigner avant le départ », précise-ton dans le communiqué.

En allant pour ce test rapide, les candidats au Hajj 2022 doivent être munis de leurs certificats d’aptitude médicale, de la photocopie de leurs passeports biométriques et de leurs reçus de versement.