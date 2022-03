Habitat : les relations Ville Campagne au cœur d’un débat dans un atelier régional à Conakry

Un atelier régional de partage d’expériences et de renforcement des relations villes campagnes au Cameroun, en Guinée, dans l’Etat du Niger au Nigéria et à Zanzibar en Tanzanie se tient à Conakry du 15 au 17 mars 2022. C’est le secrétaire général du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire qui a procédé ce mardi 15 mars au lancement des travaux, a-t-on constaté.

Dans son allocution de bienvenue, Mme Gwendoline Mennetrier, conseillère technique principale du projet SANITA Villes Durables et par ailleurs, représentante de l’ONU-Habitat en Guinée s’est dit heureuse d’accueillir les délégations du Cameroun, du Nigéria et de la Tanzanie, ainsi que les personnes ressources venues du Kenya et du Ghana

S’adressant aux différents participants, elle a rappelé que cet atelier est une occasion particulière pour partager le fruit de leur récolte et de s’unir autour d’un objectif, celui de mieux prendre en compte les Relations Villes–Campagnes dans les politiques et stratégies nationales afin de promouvoir des cadres et des plans d’action à tous les échelons territoriaux qui permettent à terme un développement plus harmonieux et plus solidaire, une amélioration significative du continuum urbain-rural et de la cohésion territoriale.

Poursuivant, elle a indiqué qu’en Guinée, malgré les efforts engagés à travers le Schéma National d’Aménagement du Territoire de 1991, d’importantes disparités sociales et territoriales persistent à l’échelle du territoire national, entre les villes, et entre les villes et les campagnes. «Examiner les politiques et stratégies existantes, travailler sur des données et des systèmes de données qui soient plus performants et partagés, faire des recommandations devant conduire à des stratégies/actions tangibles pour les villes et les zones rurales de Guinée, ce sont là quelques aspects du chemin parcouru dans le cadre du projet renforcement des relations villes campagnes en Guinée», a-t-elle expliqué.

Dans la même logique, elle a laissé entendre que travailler sur ces questions, c’est aussi alimenter un autre chantier du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, la Politique Urbaine Nationale qui est en cours de réalisation dans le cadre du projet SANITA Villes Durables, un projet du gouvernement guinéen financé par l’Union européenne et mis en œuvre avec l’appui technique d’ONU-Habitat, une politique qui permettra elle aussi, a-t-elle dit, des synergies pour assurer un développement urbain et rural intégré.

Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, Aboubacar Kourouma a fait savoir que cette rencontre vise à partager les accomplissements et les leçons apprises du projet relations Villes Campagnes en Guinée, au Cameroun, en Tanzanie (Zanzibar) et au Nigéria (Etat du Niger) en vue de développer des stratégies, politiques et programmes, et initiatives concrètes pour un développement inclusif et intégré des territoires urbains et ruraux, et connecter les différents partenaires intéressés.

Dans le même sillage, Aboubacar Kourouma a signalé que cet atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet régional « Améliorer les relations villes campagnes en Afrique » financé par le compte de Développement des Nations Unies (UNDA) et mis en œuvre par le ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire à travers la Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (DATU) avec l’appui de l’ONU-Habitat ce, en lien avec le Nouveau Programme pour les Villes (NPV) et la vision exprimée dans l’Agenda 2030 : «Ne laissez personne pour compte», a-t-il affirmé.

Interrogé, Frédéric Happi Mangoua, gestionnaire de programme au siège ONU-Habitat a déclaré que cet atelier marque le point culminant d’un projet initié il y a quatre ans. Il s’agit de discuter de la manière de développer une stratégie pertinente qui soit fondée sur des données factuelles pour les liens relations villes campagnes au niveau régional et au-delà des frontières nationales.