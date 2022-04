Guinée: voici l’agenda qui permettra de fixer la durée de la Transition

En marge de la session inaugurale du Cadre de concertation inclusif ce 15 avril 2022, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD), Mory Condé a présenté les étapes à franchir afin de revenir à l’ordre constitutionnel. Il s’agit des dix étapes sur lesquelles les forces vives de la nation devront échanger pour trouver un consensus. Ce sont :

1) Le recensement général de la population et de l’habitat

2) Le recensement administratif à vocation d’état-civil

3) L’établissement du fichier électoral

4) Elaboration de la nouvelle Constitution

5) Organisation du scrutin référendaire

6) Elaboration des textes de lois organiques

7) Organisation des élections locales

8) Organisation des élections législatives

9) Mise en place des institutions nationales issues de la nouvelle Constitution

10) Organisation de l’élection présidentielle.

« Le Recensement général de la population et de l’Habitat (RGPH) ne touche pas les personnes physiques, donc l’identité des personnes physiques. C’est pourquoi à la suite de ce RGPH, nous allons organiser un recensement administratif à vocation d’état-civil. Pour ce faire, nous allons élaborer, adopter et vulgariser le Code de l’état-civil qui est déjà en cours d’élaboration. A la suite de ce travail, nous allons identifier et mettre en place des plans de recensement. Aujourd’hui nous avons au niveau du MATD, l’Office national de d’état-civil et d’identification. Cet office est représenté au niveau régional et préfectoral », a expliqué le ministre Mory Condé, avant de préciser que c’est aux forces vives devront de dire dans combien de temps chacune de ces étapes va être réalisée. C’est ce qui pourra déterminer la durée de la Transition.