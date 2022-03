Guinée: une soixantaine de partis décident de boycotter les assises nationales 

Les 58 partis politiques signataires de la dernière déclaration, rejoints par 3 autres formations politiques, ont tenu une rencontre cet après-midi, à Conakry. Au menu, leur participation ou non aux assises nationales dont l’ouverture est annoncée pour demain mardi 22 mars. (Photo d’archives)

A ce propos, beaucoup de questions ont été soulevées. Notamment celles liées à la formule « vérité-réconciliation-pardon sans justice ». À cette interrogation, s’ajoute le fait que ces opposants disent ne pas en savoir trop sur les termes de références des assises nationales annoncées, encore moins les thèmes qui y seront débattus. Et Saikou Yaya Barry de l’Ufr d’envoyer pour preuve :

« On n’a pas été associés pour mettre en forme de ces assises, parce que nous avons des représentants tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays. Et si c’est une question qui concerne tout le pays, nos démembrements doivent participer à ces assises. Mais il n’y a pas eu de travail sérieux entre le CNRD et les forces vives dans ce cadre-là. C’est pourquoi nous disons que le cadre de dialogue devait déboucher sur ce genre d’action qui doit se mener sur le terrain pour qu’il y ait l’adhésion de l’ensemble des filles et fils de ce pays », nous a-t-il confié au sortir de la réunion.

Aussi, le Secrétaire exécutif de l’Ufr a dit que ce n’est pas une transition qui peut gérer les assises. Parce que de son avis, celles-ci peuvent s’étendre sur un temps aussi long que prévu.

« Ça demande des moyens. Aussi, il y a beaucoup d’implications dans la gestion des assises sur la réconciliation. Si nous prenons le cas de la Sierra Léone, il a fallu quatre ans pour que ces assises se terminent. Alors, quelle deadline a-t-on pour ces assises ? On n’en a pas. Ce qui est annoncé du 22 au 29 peut aller plus loin. Parce que nous n’avons pas suffisamment d’informations sur le cadre organique de ces assises. Donc, on s’est dit qu’il serait mieux de se lancer dans le cadre de dialogue que de nous ramener sur une situation qui ne peut pas aboutir dans sous peu de temps. Au finish, la majorité s’est dégagée de ne pas aller apparaître comme de simples figurants dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. En clair, nous n’allons pas prendre part à ces assises », a conclu M. Barry.