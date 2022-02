Guinée : les missions, attributions et fonctionnement du ministère de l’Enseignement Supérieur redéfinis   

A travers un décret lu ce jeudi 3 février à la télévision, le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya a rendu public les attributions et organisation du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation

Chapitre I : Mission et Attribution

Article 1er : du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation a pour missions : la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation et d’en assurer le suivi.

A ce titre, il est particulièrement chargé

– D’élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière d’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation, et de veiller à leur application ;

– D’élaborer les stratégies de développement dans l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation

– D’agréer les plans de développement des institutions d’enseignement supérieur et de recherche scientifique

– D’évaluer les performances d’enseignement supérieur et de recherche scientifique

– De promouvoir la bonne gouvernance dans l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

– De promouvoir les technologies de l’information et de la communication dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

– De promouvoir l’innovation dans l’enseignement et de la recherche

– De renforcer le système d’information et de documentation scientifique et technologique

– De contribuer à la mise en cohérence des actions des différents ordres du système éducatif

– De promouvoir et d’appuyer les activités de la communauté scientifique guinéenne dans le domaine de l’Enseignement Supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation

– De favoriser le partenariat entre les institutions d’enseignement supérieur et de recherche scientifique et les acteurs socioéconomiques

– De favoriser ma synergie d’action entre les institutions d’enseignement supérieur et de recherche scientifique

– De favoriser la continuité des parcours universitaires et postuniversitaires des étudiants

– D’évaluer la mise en œuvre des programmes l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique en tenant compte de l’aspect innovation

– De définir les critères et les normes de création, d’ouverture, de fonctionnement et de fermeture des établissements d’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de veiller à leur respect

– D’encourager et de soutenir les échanges à caractère scientifique, technique et technologique aux niveaux nationaux, sous régional, régional et international

– De participer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des programmes de recherche innovants et de lutte contre les épidémies

– De prendre en compte la dimension environnementale dans les programmes et projets du département

– De promouvoir le genre et l’équité dans les activités du département

– De participer à la création et au développement d’un espace national, sous régional et régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation

– De participer aux rencontres et aux négociations sous régionales, régionales et internationales traitant des questions relatives au domaine de compétence du ministère

Chapitre III : Dispositions finales

Article 10 : les décrets du président de la République fixent séparément les statuts des organismes publics autonomes, le mode de fonctionnement des organismes consultatifs, de l’Inspection générale, du Bureau de Stratégie et de Développement (BSD), des programmes et projets publics, des services déconcentrés, ainsi que les attributions et l’organisation des services rattachés, des niveaux hiérarchiques équivalant

Article 11 : les arrêtés du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation fixent les attributions et l’organisation des directions générales et équivalent ainsi que des services rattachés et des services d’appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une division ou d’une section de l’administration centrale