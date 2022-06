Guinée : le Schema directeur d’urbanisme du Grand Conakry validé

Ils sont venus du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire ; de plusieurs autres départements ministériels ; des communes de Conakry, de Coyah et de Dubréka, des organisations de la société civile… Réunis dans un réceptif hôtelier de Conakry, ces acteurs de l’urbanisme ont examiné le projet de Schéma directeur d’urbanisme du Grand Conakry en vue de sa validation. Ce schéma, proposé par l’équipe du projet Sanita-Villes Durables, a été validé par quelque 80 participants.

L’atelier de ce mercredi a été lancé par le secrétaire général du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Aboubacar Kourouma. Il a permis de partager et de valider les plans sectoriels du Schéma ainsi que la liste des projets d’investissements structurants et la méthodologie de priorisation des projets. « Le Schéma directeur d’urbanisme du Grand Conakry, c’est quoi d’abord », a interrogé Gwendoline Mannetrier dans son discours de bienvenu. Et d’expliquer : « une vision prospective, qui anticipe. Un cadre d’aménagement basé sur les réalités du présent et le devenir que vous voulez, un cadre d’aménagement qui sera opposable aux tiers et qui intègre des prérequis financiers et de gouvernance. C’est vraiment le visage, l’organisation spatiale humaine, économique, environnementale du Grand Conakry que vous voulez pour vos enfants et petits-enfants et que nous allons discuter aujourd’hui… »

Les rencontres des deux jours font suite à plusieurs activités de terrain de terrain dans l’espace du Grand Conakry, et d’exercices participatifs avec les parties prenantes issues de divers horizons : institutions publiques et privées, organisations de la société civile, services techniques centraux et déconcentrés, ordres professionnels, partenaires au développement etc.

Pour Michel Kielar, chargé de Programmes de l’Union européenne – qui finance le projet Sanita Villes Durables – ce Schéma directeur est le fondement même de l’urbanisme. « Ce SD est prévu un cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles notamment celles relatives aux questions d’organisation de l’espace, de la préservation de l’environnement, de l’urbanisme, de l’habitat, des transports, de la mobilité urbaine et les zones industrielles entre autres. Le but est d’allier préservation de l’environnement, qualité de vie et développement économique durable. Vous voyez, on parle des bases de la vie en ville », a-t-il poursuivi.

En lançant l’atelier, le secrétaire général du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire a souligné que les enjeux sont énormes. « Le schéma est une étape qui est préalable à tout aménagement. Vous savez, le Grand Conakry est devenu un projet qui prend de l’envergure avec le déplacement des populations et tout ce qui est lié à l’urbanisme et à l’habitat. Il faut qu’il y ait derrière un schéma directeur qui prévoit toutes les questions dans les prochaines années… », a-t-il dit.