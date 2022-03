Guinée : le nouvel Ambassadeur des Etats-Unis à la conquête de la région forestière 

L’Ambassadeur des Etats-Unis en Guinée et sa suite ont été reçus ce lundi 28 février à N’Zérékoré par les autorités locales. Devant un parterre de cadres de l’administration locale, l’Ambassadeur Troy Fitrell est revenu l’objet de sa visite dans la région forestière.

« L’objet de notre visite ici, c’est par rapport à un programme d’éducation, promouvoir les investissements américains dans plusieurs secteurs. C’est ma première visite hors de Conakry. C’est donc un grand honneur pour moi d’être ici. Je suis venu avec une équipe d’experts dans plusieurs métiers qui sont à l’Ambassade des USA à Conakry. Nous avons une semaine pour la mobilisation de tous les Guinéens de la région forestière à N’Zérékoré. Il faut rappeler que la Guinée est plus que ce que nous pouvons imaginer. Nous sommes tous ensemble pour la Guinée », a expliqué S.E Troy Fitrell.

Le gouverneur de région, Mohamed Lamine Kéita a avant tout d’abord remercié les USA pour leur appui au développement de la Guinée avant de formuler des sollicitations auprès de son hôte : « la région forestière est une zone de la Guinée qui est entourée par des pays qui ont déjà connu la guerre. Nous avons reçu plusieurs refugiés sur notre territoire. Nous ne pouvons pas rester indifférents sans vous dire qu’il y a d’énormes conséquences par rapport à ça. Il y a eu la prolifération des armes de guerre, des calibres 12… Donc, c’est l’occasion pour nous-mêmes de vous inviter et vous impliquer pour nous aider auprès du système des Nations Unies afin de motiver la population à rendre les armes. Nous voulons votre appui par rapport à ces préoccupations. Les armes sont là et ça circule. Et cela ne peut se faire que par motivation des détenteurs illégaux de ces armes… Nous ne pouvons pas le faire. Nous vous demandons d’aider le gouvernement guinéen par rapport à ces situations. L’honneur est pour nous que N’Zérékoré soit la première région à être visitée par votre personne. »