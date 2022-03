Guinée: le ministère de la Jeunesse et le FONIJ célèbrent la semaine mondiale de l’argent

Sous l’égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, le Fonds National pour l’insertion des Jeunes (FONIJ) et ses partenaires comme la BCRG et l’UNCDF ont lancé ce lundi 28 mars 2022 la 5ème édition du Global Money Week.

Cette Semaine est célébrée cette année sous le thème « construisez votre avenir, soyez intelligent avec l’argent ». Avec pour slogan « une jeunesse épanouie, un avenir radieux », la célébration de cette année a débuté à la radiotélévision guinéenne par une émission TV. Elle se poursuivra dans les jours à venir avec une conférence sur l’éducation financière à l’Institut des Arts de Dubréka pour se terminer avec une visite au Musée de la Monnaie à la BCRG.

Selon les organisateurs et leurs partenaires, le Global Money Week ou Semaine mondiale de l’argent est une occasion pour éduquer les jeunes à la gestion financière.

« C’est une semaine internationale célébrée en différé, pendant laquelle le FONIJ promeut l’éducation financière. Donc, c’est une semaine pleine pendant laquelle nous seront avec les entrepreneurs, les jeunes, pour les apprendre comment épargner. Parce que la notion d’épargne est très importante dans la société actuelle », explique Mariama Ciré Baldé, directrice générale du FONIJ.

C’est dans la même logique que l’expert financier en investissement de l’UNCDF affirme que » la façon dont chaque famille a un médecin, de même elle doit avoir une banque de confiance pour une meilleure éducation financière. »

Pour Mariama Ciré Baldé, le thème choisi cette année encouragera les organisations participantes au GMW à penser à l’avenir lors de la planification des activités. Pour ainsi, dit-elle, offrir une flexibilité pour aborder des questions comme la durabilité ou la numérisation des services financiers.

La particularité de cette édition est qu’elle s’articule autour de l’éducation financière orientée vers les tout-petits. « Nous partons vers nos cibles qui sont des enfants à partir de 5 ans dans les établissements, pour leur expliquer c’est quoi l’argent. Il y aura aussi la visite du Musée de la monnaie qui est une première en Guinée à travers cette semaine avec les tout-petits, qui viendront connaître l’histoire de la monnaie guinéenne l’évolution des jetons et billets de banques, le changement du Sily au franc guinéen… », a-t-elle annoncé.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports et ses partenaires, notamment le réseau international sur l’éducation financière (INFE) et L’UNCDF, saluent cette initiative et s’engagent à l’accompagner sur tout le territoire guinéen. « Nous ne pouvons que saluer la tenue d’une telle activité qui rentre dans le cadre de notre lutte pour l’autonomisation financière des jeunes. Nous accompagnons les jeunes en mettant en place des structures et mécanismes pour promouvoir leur épanouissement », a indiqué Sény Damba, le conseiller chargé des questions de jeunesse au ministère de la Jeunesse et des Sports.

Un compte rendu de Mamadama Sylla, stagiaire à Guinéenews