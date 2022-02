Guinée: le budget de Mamadi Doumbouya et de Mohamed Béavogui plutôt en baisse!

L’info d’une hausse du budget 2022 de la Présidence et de la Primature a fait le tour des réseaux sociaux ce mardi. En réalité, les budgets de Mamadi Doumbouya et de Mohamed Béavogui ont connu une baisse substantielle par rapport à ceux d’Alpha Condé et de Kassory Fofana, selon une communication faite par le ministre du budget Moussa Cissé.

En effet, en regardant sur le site officiel du ministère du budget,(https://mbudget.gov.gn/wp-content/uploads/2022/01/Ordonnance-Promulgation-de-la-LFI-2022.pdf) on se rend compte que l’illusion de hausse est en réalité le montant prévu pour la réalisation des projets présidentiels par le financement extérieur( Finex), soit 51 milliards. La ligne budgétaire du Finex n’était pas dans les 667,3 milliards du budget présidentiel d’Alpha Condé.

En outre, le budget rectificatif de la présidence 2021 d’Alpha Condé n’est pas de 667,3,milliards mais plutôt 981 milliards. Il en était ainsi car le budget présidentiel sous Alpha Condé était divisé en deux: une partie qui se rapportait aux 667 milliards, et une autre qui se rapportait aux services rattachés à la Presidence dont les budgets n’étaient pas intégrés comme la l’ONABE, l’ADAE , l’ASCAD,l’Inspection Générale d’Etat, l’ANIES, le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Cocan, etc..

À l’avènement du CNRD, tous les budgets des services à la Présidence ont été unifiés.

Et dans la même logique, le budget de la Présidence de 2022 a été rabaissé à 673 milliards francs guinéens. La différence n’étant que la prise en compte des financements extérieurs.

De même, à la Primature, la différence entre les budgets de 2021 et 2022 se trouve dans les dépenses d’investissement sur finex qui seront financées par la Banque Africaine de Développement à hauteur de 102 milliards. Cette dépense qui n’existait pas dans le budget de Kassory, a fait penser que la Primature s’est empiffrée alors que le budget de la Primature, hors financement extérieur, est inférieur par rapport à 2021.