Guinée : la future Constitution sera soumise à un référendum (Dr Dansa) 

Les membres du Conseil national de la transition sont actuellement en tournée dans les universités de Conakry. Ce samedi 28 mai 2022, ils étaient à l’université Kofi Annan, sise à Nongo dans la commune de Ratoma.

Au cours de sa communication, le président du CNT a rapporté que durant cette période transitoire, le travail de l’institution qu’il dirige consistera à produire une Constitution qui sera soumise au référendum.

« (…). Il faut que vous sachiez que ce n’est pas une Constitution qu’on révisera. Ce ne sera pas non plus une Constitution qui sera promulguée sans être soumise à référendum. D’abord, nous allons consulter les Guinéens. On a déjà commencé ce travail car, on a déjà fait le tour du pays pour recueillir les avis des gens », a placé Dansa Kourouma, tout en informant que le travail proprement dit commence dès maintenant.

« Nous allons innover en mettant en place ce qu’on appelle les débats d’orientation constitutionnelle. Nous serons très heureux de recevoir les étudiants en Droit de l’université Kofi Annan de Guinée, ainsi que ceux de toutes les autres universités du pays, pour donner leurs avis par rapport à la nouvelle Constitution », a-t-il annoncé.

Aux dires du président du CNT, il en sera de même pour les organisations politiques et de la Société civile, mais aussi pour les universitaires.

Rappelons que pour la durée de la transition, le CNT a proposé un délai de 36 mois, soit 3 ans.