Guinée : démarrage des travaux de validation du rapport final des Assises nationales

L’atelier de validation du rapport des Assises nationales se tient ce 12 mai 2022 à Conakry. C’est le Premier ministre Mohamed Béavogui qui a lancé les travaux dans un réceptif hôtelier à Kaloum. Devant les participants venus des différentes préfectures du pays, Mohamed Béavogui qu’il voulait s’assurer du respect des engagements pris par les autorités par rapport à la liberté et l’indépendance des membres du Comité national des Assises : « […] J‘ai juste eu le sentiment qu’il y a longtemps qu’on ne s’est pas vu et que c’est bien de voir comment ça se passe. Est-ce que vous avez toutes les conditions pour travailler, parce que j’ai suivi ce changement de lieu. Est-ce que vous avez les facilités, les processus se passent correctement. J’étais aussi venu pour m’assurer que les engagements que nous-mêmes avons pris, c’est-à-dire le respect de votre liberté, votre indépendance, étaient bien réels. J’ai eu l’occasion de parler avec les co-présidents tout à l’heure, évidemment tout ne peut jamais être bien à 100%. Je crois, si vous êtes là aujourd’hui en train de regarder le dernier rapport avec nos frères et sœurs de l’ensemble de la Guinée, c’est que ça avance comme vous le souhaitez. Ils m’ont assuré que vous avez votre indépendance et vous faites le travail comme vous le souhaitez. »

Plus loin, le Premier ministre leur a rappelé les raisons de la tenue de ces Assises nationales : « Je regarde l’extérieur, moi je trouve que c’est un exemple extraordinaire de dialogue, de concertation d’inclusion pour notre pays. Le but c’est la Guinée, une Guinée unie, rassemblée, apaisée, une Guinée qui se construit avec tous ses enfants. Et cela, votre contribution n’a pas de prix, croyez-moi. Produisons un rapport qui est dans l’intérêt de rassemblement de la Guinée, qui nous unit, qui nous rapproche et qui permet l’éclosion d’une Guinée complètement différente, complètement nouvelle, la Guinée qui brille au soleil. »

L’Archevêque de Conakry, Mgr Vincent Coulibaly et co-président du Comité national des Assises, s’adressant au Premier ministre, a affirmé que le travail se fait comme il se doit : « Les membres du comité des Assises sont allés vers vous et aujourd’hui vous venez vers nous. Ce sont les pieds qui tracent le chemin. Ce sont les pieds qui font le pont entre les personnes. Et le pont établi, le travail se fait correctement, la construction se fait correctement, les familles de la nation. »

S’adressant aux participants venus de l’intérieur pays, l’archevêque de Conakry a expliqué ce qui se fera une fois le rapport validé: « Vous nous avez fait confiance pour nous accueillir pour travailler avec nous. Nous vous faisons confiance en vous présentant le fruit que nous avons recueilli chez vous et pour attendre votre accord et si vous êtes d’accord à ce qui a été dit, le résumé dans ce rapport, alors nous le donnerons au Premier ministre et au Chef de l’Etat pour qu’ils en fassent ce qu’ils voudraient pour le bien de notre pays. »

Le rapport sera validé d’ici à la fin de la journée afin d’être remis aux autorités de la Transition.