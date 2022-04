Guinée : appelez désormais au 610000303 pour dénoncer les rackets policiers

Déjà, en octobre dernier, quelques jours après sa nomination, Bachir Diallo disait « stop aux arnaques policières » dans la circulation, dans les commissariats centraux et urbains, et dans les attroupements des demandeurs de passeport dans la cour du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et, pas plus tard que le 30 mars dernier, à l’occasion du lancement des journées portes ouvertes sur la police et la protection civile, le ministre déclarait : « nous ne voulons plus qu’un citoyen vienne se faire arnaquer dans un commissariat… ».

Dans son communiqué de ce vendredi 22 avril, le ministre demande la collaboration des citoyens à la lutte contre les tracasseries et arnaques qui sévissent au sein de la police.