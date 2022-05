Guinée: Alpha Condé a quitté Conakry pour ses soins.

L‘aéronef turc transportant l’ancien président Alpha Condé a décollé de l’Aeroport Ahmed Sékou Touré de Conakry ce samedi à 9 heures 45 minutes. Plusieurs sources nous informent que la destination choisie serait Istanbul en Turquie, cette fois-ci, où Alpha Condé doit suivre ses soins.

L’avion turc attendait sur le tarmac de l’aéroport de Conakry depuis hier dans la mi-journée, d’où Alpha Condé a embarqué, seul, ce matin.Son accompagnateur, un certain Mamoudou Kouyaté, aurait été prié par les autorités aéroportuaires de rebrousser chemin au bas de la passerelle, nous informe-t-on.

Selon nos informations, la junte militaire a choisi cette fois la Turquie, car tout ne se serait pas bien passé entre les autorités guinéennes et les autorités d’Abu d’Abi lors du dernier séjour médical d’Alpha Condé aux Émirats Arabes Unis.Notamment, les circonstances du retour de l’ancien président en Guinée.

C’est ainsi que la Turquie aurait été choisie en raison des relations particulières entre le président Erdogan et Alpha Condé et le fait que le CNRD et la Turquie ont encore des intérêts mutuels, notamment dans la gestion du Port autonome de Conakry.