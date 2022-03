Guerre en Ukraine : 272 Guinéens déjà évacués vers les pays l’UE (ministre)

Le ministre des Affaires Etrangères a animé un point de presse ce lundi 14 mars 2022, à son département. L’objectif était de présenter les efforts du gouvernement en faveur des Guinéens vivant en Ukraine.

Dans son exposé luminaire, Dr Morissanda Kouyaté a tout d’abord rappelé qu’à la suite de cette crise qui a éclaté en Ukraine, dans la nuit du 23 au 24 février 2022, le président de la transition a donné des instructions fermes pour apporter l’assistance nécessaire aux compatriotes établis dans ce pays.

A cet effet, rappelle-t-il, une cellule de crise composée des membres du Cabinet et des Directeurs généraux a aussitôt été mise en place au sein du ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’étranger, afin de coordonner l’action du gouvernement en faveur des ressortissants Guinéens vivant en Ukraine.

Au titre des activités, le conférencier a confié que depuis sa mise en place, plusieurs activités et démarches ont été initiées et menées par la Cellule de crise, notamment : le déploiement à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne de deux diplomates de notre ambassade à Berlin pour faciliter l’évacuation de nos compatriotes.

A ce déploiement, s’ajoutent plusieurs autres activités, dont la mise en place d’une plateforme de communication entre la Cellule, les Chargés d’affaires de nos Ambassades à Berlin et Ankara, les Représentants des communautés guinéennes en Ukraine et en Pologne, afin d’échanger en temps réel les informations sur la situation de nos compatriotes ; la saisine des autorités polonaises et ukrainiennes afin d’apporter le soutien nécessaire à nos compatriotes dans le cadre de leur évacuation ; les démarches auprès de nos partenaires tels que le Coordinateur résident des Nations Unies, l’Union Européenne, l’OIM ou le HCR, afin d’apporter leur appui dans la prise en charge de nos compatriotes, mais aussi l’organisation de visioconférences avec les bureaux des Conseils des Guinéens de l’Etranger afin de les mobiliser autour de la nécessité d’apporter le soutien nécessaire à ces compatriotes.

Informations statistiques sur les Guinéens vivant en Ukraine

Les dernières informations en la possession du ministère des Affaires étrangères font état de 272 évacués sur plus de 800 Guinéens vivant en Ukraine vers les pays de l’Union Européenne. Ces personne secourues se répartissent comme suit : Pologne : 144 Guinéens ; France : 93 Guinéens ; Allemagne : 24 Guinéens ; Belgique : 8 Guinéens ; Italie : 1 Guinéen ; Suède : 1 Guinéen ; Espagne : 1 guinéen.

Selon le chef de la diplomatie guinéenne, un total de 65 Guinéens a été enrôlé auprès du Conseil des Guinéens d’Ukraine et qui restent bloqués dans les villes de Kiev, Odessa, Zaporoztine, Yagotine, Dnipro, Kharkiv, Kherson, Chernigiv et Lviv.

Assistance financière du Gouvernement

Au titre de l’assistance financière du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères s’est dit heureux d’informer l’opinion publique qu’un montant de 103 000 euros, soit environ 1 milliard GNF, a été transféré à notre l’ambassade de Guinée à Berlin, afin de venir en aide aux compatriotes affectés par le conflit en Ukraine.

« Des instructions ont été données pour que l’utilisation de ce montant se fasse dans la plus grande transparence, en associant les représentants des communautés guinéennes en Ukraine et en Pologne, et en accordant une attention particulière aux personnes les plus vulnérables », a expliqué Dr Morissanda Kouyaté.

Aussi, il a informé de suites mise en place d’une cellule mixte de gestion de cette assistance financière a placée sous la supervision des Chargés d’affaires des ambassades de Guinée à Berlin et à Ankara.

Aux dires du ministre, cette cellule comprend dix membres, dont trois issus des missions diplomatiques et les sept autres issus des Conseils des Guinéens de l’étranger. Elle est chargée d’assurer la bonne gestion du montant et l’exécution de tous les paiements.

Tout en saluant la synergie, l’esprit de fraternité et la solidarité « agissante » entre les membres de la Cellule de crise, les ambassades de Guinée à Berlin et Ankara et les responsables des communautés guinéennes en Ukraine et en Pologne, il a dit que leurs efforts conjugués ont favorisé et facilité l’action du gouvernement qui, a-t-il souligné, a été parmi les premiers à déployer ses diplomates à la frontière polonaise pour prêter main forte à nos compatriotes.

« Nous continuerons à suivre de près l’évolution de la situation et à tout mettre en œuvre afin d’apporter le soutien requis pour soulager nos compatriotes », a annoncé Dr Morissanda Kouyaté.

Par ailleurs, le ministre a informé l’assistance du décès d’un compatriote. Il s’agit de M. Mamadou Saliou Sow, originaire de Mafara, dans la préfecture de Dalaba, décédé des suites de maladie.