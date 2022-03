Guéckédou: la première vice-présidente du CNT fête avec les femmes de la commune urbaine

A l’occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, la première vice-présidente du CNT, Hadja Maïmouna Yombouno a fêté avec les femmes de la commune urbaine, dans la salle de fête de la Mairie de Gueckedou.

La porte-parole des associations féminines de Guéckédou, Zenab Traoré a mis cette occasion à profit pour solliciter l’aide des autorités de la transition : » Nous saluons vivement la nomination de Mme Bangoura Maïmouna YOMBOUNO au poste de 1ère vice-présidente du Conseil National de Transition, un des organes clés de la Transition. Nous exprimons aussi notre soutien au Colonel Mamady Doumbouya, Président de la Transition, Chef de l’Etat. Nous profitons de cette journée du 08 Mars 2022, afin de lancer un plaidoyer pour l’amélioration de nos conditions de travail, car nous sommes exposées au quotidien à des difficultés difficiles à surmonter. Ensuite nous vous demandons de nous venir en aide pour les activités d’assainissement de la ville, et enfin nous demandons aux autorités de nous doter pour la fête de l’année prochaine des uniformes du 08 mars ».

Quant à la vice-présidente du CNT, Hadja Maïmouna Yombouno, elle dira : « je saisis la même occasion pour lancer un message aux décideurs, ordonnateurs et administrateurs des crédits de prendre en compte l’achat des uniformes du 8 mars dans leur budget annuel. Tout le monde me connaît, je suis l’infatigable militante pour les droits des femmes. C’est incompréhensible de ne pas satisfaire ce minimum de droits des femmes et des filles. Je lance un message de plaidoyer pour une assistance financière, afin d’aider ces femmes balayeuses à travers le financement d’activités génératrices de revenus (AGR). Je demande enfin aux autorités de venir en aide aux femmes qui sont dans les coopératives en leur donnant des crédits. »