Gouvernance économique et financière : tenue à Conakry de la deuxième réunion du Comité de pilotage du  PAGEF

Après la première réunion tenue le 27 mai 2021, le comité de pilotage du Projet d’Appui à la gouvernance économique et financière (PAGEF) s’est réuni ce jeudi 15 avril 2022 dans la salle de conférence du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. Présidée par le ministre Lanciné Condé, président du Comité de pilotage, cette réunion a permis d’analyser les exécution de l’année précédente et d’examiner le budget de 2022.

Il est ressorti de l’exposé de monsieur Mohamed Lamine Sylla, responsable et financier du PAGEF, que l’exécution du projet a connu un relatif retard. « On a eu un taux d’exécution relativement moyen, environ 55 %. C’est assez faible, mais cela s’explique par le fait que le comité de pilotage de l’année précédente s’est réuni au mois de mai. L’exécution a donc porté sur la période juin-décembre, et puis il y a eu les évènements de septembre », a expliqué Gérard Barataud, assistant à maîtrise d’ouvrage du PAGEF, qui a aussi indiqué que ce faible taux d’exécution s’explique surtout par une surprogrammation.

En effet, seuls 58,4 % de la programmation budgétaire de 2021 (1 654 548 euros) ont été exécutés. Les activités non réalisées ont donc été reprogrammées en 2022.

En dépit de ce relatif retard, le ministre de l’Economie, des Finances et des Plan, ainsi que les autres participants, ont apprécié les efforts fournis par l’équipe projet. Dans chacune des composantes du projet que sont le cadrage macro-budgétaire, la gestion de la dette, la gouvernance des organismes publics et le partenariat public-privé, des activités ont été réalisées. Par exemple sur le cadrage macro-budgétaire, le manuel de la chaîne de cadrage a été validé début 2022, le cahier des charges d’extension de la PLEB a été élaboré, un plan de formation a été élaboré pour le personnel de trois directions du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, et de celui du Budget. « Les débats de ce vendredi ont montré que le projet avance sur de bonnes bases. Je voudrais donc remercier les équipes du Ministère et Expertise France pour ce qui a déjà été fait et leur exprimer mes encouragements pour la suite », a dit Olivier Pannetier, directeur de l’Agence Française de Développement en Guinée.

Des recommandations ont été formulées par les participants en vue de l’amélioration de ce projet de trois ans qui devrait prendre fin en mars 2024.