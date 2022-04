Gendarmerie : reprise ce mardi des auditions de Damaro et d’autres anciens ministres

Alors le procès en référé du Premier ministre, Kassory Fofana et compagnie tient ce mardi 19 avril devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF), à la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, les auditions d’autres anciens dignitaires du régime déchu se poursuivent.

Parmi ces ex hauts dignitaires, il y a Bantama Sow, Remy Lamah, Tibou Kamara et Dr Ibrahima Khalil Kaba, Damaro Camara et l’ancien commissaire de la CENI, Thierno Saidou Bayo.

Faut-il rappeler que ces anciens ministres et président du parlement sont poursuivis par la CRIEF pour « détournement de deniers publics, blanchiment d’argent, corruption, enrichissement illicite… »