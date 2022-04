Gendarmerie: Kassory & Cie en audition, leurs avocats crient à «un simulacre» de procédure  

Conakry, 05 avril, 15 heures. Au deuxième jour de leurs auditions, l’ancien Premier ministre Kassory Fofana et certains ministres de son gouvernement sont toujours à la direction centrale des investigations de la gendarmerie. L’ancien ministre de l’Economie et des Finances Mamadi Camara, l’ancien ministre de la Sécurité Albert Damantang Camara ont rejoint aujourd’hui Kassory Fofana, Diané, Djakaria et Oyé Guilavogui.

Pendant que leurs auditions perdurent, leurs avocats dénoncent un « simulacre » de procédure qu’ils entendent dénoncer dans la presse. D’ici là, ils vont rencontrer le procureur de la CRIEF.