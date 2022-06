APPEL À CANDIDATURES

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société minière œuvrant dans les domaines de l’extraction et de l’exportation de bauxite métallurgique. Filiale à part entière d’Emirates Global Aluminium (EGA) établie aux Émirats arabes unis, la société exploite une concession minière située au nord-ouest de la République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Une fois extrait, le minerai est transporté par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique du pays, pour ensuite être expédié sur les marchés mondiaux par voie maritime. GAC compte 1 000 employés, et une fois la montée en puissance réalisée, l’entreprise devrait produire environ 12 millions de tonnes de bauxite par an. Son plan minier actuel prévoit une exploitation jusqu’en 2040.

GAC recrute : UN OFFICIER D’ENTREPÔT

Site d’affectation : Kamsar

Date de publication : 30 Mai 2022

Objectif :

Gérer l’entrepôt en termes de réapprovisionnement quotidien en matériel et veiller à ce que les utilisateurs finaux bénéficient du meilleur niveau de service possible grâce à une liaison constante avec les départements utilisateurs.

Principales responsabilités :

Respecter les politiques, systèmes, processus, procédures et contrôles fonctionnels couvrant tous les domaines des fonctions d’approvisionnement et de gestion du matériel, de manière que toutes les exigences pertinentes en matière de procédure/conformité soient remplies tout en fournissant un service de qualité et rentable de manière cohérente.

Veiller au respect de toutes les politiques, procédures et contrôles pertinents en matière de gestion de la sécurité, de la qualité et de l’environnement dans les activités de gestion des matériaux afin de garantir la sécurité des employés, le respect de la législation et une attitude

environnementale responsable.

Assurer toutes les activités de réapprovisionnement en matériel effectuées par GAC Effectuer le suivi des bons de commande pour le stock.

Contrôler toutes les ruptures de stock.

S’assurer que tous les articles en stock sont correctement localisés pour faciliter l’identification

et le suivi.

Maintenir de bonnes pratiques d’entretien.

S’assurer de l’exactitude des spécifications, de la quantité, des descriptions et de l’aptitude

au service.

Planifier et contrôler les inventaires.

Rapprocher les résultats des comptages de stocks

Assurer un niveau de service le plus élevé pour tous les départements des utilisateurs finaux grâce à un service client efficace.

Qualifications/Expériences/Formations :

Avoir un diplôme en ingénierie, en gestion des matériaux ou en gestion de la chaîne d’appro-visionnement.

Avoir au moins 1 à 3 ans d’expérience pertinente dans les fonctions d’entreposage et de gestion des stocks dans un environnement industriel (lourd) comme superviseur.

Avoir une bonne connaissance des matériaux, du catalogage, de la gestion des stocks, de SAP ou autres systèmes ERP, avec des connaissances de base en Excel et autres systèmes.

Avoir de bonnes aptitudes analytiques et innovatrices en résolution de problèmes.

Avoir un style de travail proactif et attentif aux détails.

Avoir des compétences interpersonnelles, de négociation, de facilitation et de communication

efficaces (écrites et orales).

Avoir la capacité de faire face aux priorités concurrentes et de gérer le temps de façon appropriée.

Faire preuve de tact et de professionnalisme dans ses relations avec les autres départements

et les clients internes.

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

envoyer votre dossier de candidature, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la mention de : UN OFFICIER D’ENTREPÔT, par courriel à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (09/06/2022 à 14 h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.