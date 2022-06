APPEL À CANDIDATURES

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société minière œuvrant dans les domaines de l’extraction et de l’exportation de bauxite métallurgique. Filiale à part entière d’Emirates Global Aluminium (EGA) établie aux Émirats arabes unis, la société exploite une concession minière située au nord-ouest de la République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Une fois extrait, le minerai est transporté par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique du pays, pour ensuite être expédié sur les marchés mondiaux par voie maritime. GAC compte 1 000 employés, et une fois la montée en puissance réalisée, l’entreprise devrait produire environ 12 millions de tonnes de bauxite par an. Son plan minier actuel prévoit une exploitation jusqu’en 2040.

GAC recrute : UN INGÉNIEUR EN MAINTENANCE PRÉDICTIVE

Site d’affectation : Kamsar

Date de publication : 30 Mai 2022

Objectif :

L’ingénieur en maintenance prédictive est un poste clé qui a une contribution directe à la performance des actifs (fiabilité, disponibilité).

Sous la supervision du chef d’équipe d’inspection, il réalisera les activités de maintenance

prédictive et de surveillances conditionnelles (analyse des vibrations, thermographie IR, mesure d’épaisseur, etc…. selon le plan établi.

Il analysera les données recueillies, évaluera le risque d’échec, proposera un plan d’atténuation et accomplira d’autres tâches selon les besoins.

Principales responsabilités :

Agir et se comporter conformément à l’ensemble des politiques, processus, procédures, systèmes et contrôles fonctionnels de GAC, ainsi qu’aux réglementations en matière de sécurité et aux pratiques de travail sûres requises, afin de protéger le personnel, l’équipement et les installations, tout en respectant l’ensemble des exigences procédurales/législatives pertinentes et en fournissant un service de qualité, rentable et cohérent.

Respecter les politiques, les procédures et les contrôles de gestion de la santé, de la sécurité, de la qualité et de l’environnement afin de garantir la sécurité des employés, le respect de la législation et un comportement environnemental responsable.

Contribuer efficacement aux objectifs en matière de santé, de sécurité, de qualité et d’environnement.

Animer sur demande des discussions sur la boîte à outils.

Page 2 de 3

Contribuer efficacement aux observations de sécurité, aux inspections et aux visites sur le terrain.

Réaliser les activités quotidiennes de maintenance prédictive selon le plan établi à cet effet.

Surveillez les paramètres des actifs sur SCADA ou sur le tableau de bord de l’industrie 4.0.

Analyser les paramètres des conditions, identifier les risques et coordonner avec l’équipe de maintenance pour établir des plans d’atténuation.

Participer au comité RCA. Collecter et analyser des données vibratoires sur les différents équipements [moteurs, boîtes de vitesse, roulements des poulies d’entraînement…].

Faire des études thermographiques sur les différents équipements [Moteurs, Réducteurs, Roulements des poulies d’entraînement, accouplements, Sous-stations et boîtiers électriques avec ses différents composants, les cellules haute tension, les variateurs de vitesse VSD, etc.] selon le plan et le calendrier établis.

Inspecter avec des ultrasons les roulements du moteur et de la boîte de vitesses pour détecter

les niveaux de bruit.

Vérifier et corriger les désalignements au niveau des accouplements [haute et basse vitesse]

selon la recommandation OEM & Standard.

Analyser l’huile [hydraulique, transmission et transformateurs] selon le plan établi.

Assister l’équipe de maintenance [mécanique et électrique] dans les activités de maintenance et d’amélioration continue [inspection des roulements, pignons, boîtes de vitesses…] des installations portuaires afin de réduire les temps d’arrêt pour maintenance.

Analyser l’historique des machines et gérer le cycle de vie des actifs.

Soutenir l’équipe d’ingénierie et de maintenance pendant les pannes et les arrêts pour les activités correctives et préventives.

Agir en tant que DOA du chef de l’équipe d’inspection pendant son absence sur le site.

Page 3 de 3

Qualifications/Expériences/Formations :

Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur en mécanique, électricité ou tout autre équivalent.

Avoir au moins 5 ans d’expérience dans l’exécution d’activités d’ingénierie de maintenance

prédictive et de surveillance de l’état des équipements de manutention et des équipements miniers.

Avoir une connaissance de la gestion des actifs de fiabilité, des équipements, des outils et technologies utilisés pour les activités de maintenance prédictive.

Avoir une expérience de l’analyse de spectre avec l’analyseur d’aptitude SKF ou tout autre analyseur de spectre de vibrations [FFT] et une connaissance approfondie de l’imagerie thermique et des applications d’analyse telles que FLIR, Fluke ou autres.

Solides compétences en matière de réflexion analytique et de résolution de problèmes.

D’excellentes aptitudes à l’analyse des causes profondes, à la résolution des problèmes A3 et 5 Why.

Avoir de bonnes aptitudes à la communication : interpersonnelle, écoute, orale et écrite.

Capable de travailler efficacement sous pression.

Avoir de solides compétences en informatique et un niveau intermédiaire en anglais [serait un atout].

Capacité à travailler avec un minimum de supervision, à planifier et à gérer son temps efficacement.

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae [CV], lettre de motivation, envoyer votre dossier de candidature, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la mention de : UN INGÉNIEUR EN MAINTENANCE PRÉDICTIVE, par courriel à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae [en indiquant obligatoirement le titre du poste].

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication [09/06/2022 à 14 h]

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.