GAC recrute un Contrôleur de la salle de contrôle et Planificateur Système de gestion intégré

APPEL À CANDIDATURES

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société minière œuvrant dans les domaines de l’extraction et de l’exportation de bauxite métallurgique. Filiale à part entière d’Emirates Global Aluminium (EGA) établie aux Émirats arabes unis, la société exploite une concession minière située au nord-ouest de la République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Une fois extrait, le minerai est transporté par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique du pays, pour ensuite être expédié sur les marchés mondiaux par voie maritime. GAC compte 1 000 employés, et une fois la montée en puissance réalisée, l’entreprise devrait produire environ 12 millions de tonnes de bauxite par an. Son plan minier actuel prévoit une exploitation jusqu’en 2040.

GAC recrute : (1) CONTRÔLEUR, SALLE DE CONTRÔLE CENTRALE/PLANIFICATEUR, SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉE

Site d’affectation : Kamsar

Date de publication : 30 Mai 2022

Objectif :

Assurer efficacement le rôle de planification qui implique la planification des activités quotidiennes de chargement et de déchargement du port et contribuer à l’élaboration d’un plan d’affaires intégré conformément aux conditions spécifiques de GAC.

Le titulaire du poste doit être prêt à assurer des compétences multiples en tant que contrôleur de la salle de contrôle centrale, ce qui nécessite de faire fonctionner les installations au moyen d’un SCADA et d’être capable de saisir des données comme l’exige le système de gestion intégrée de GAC.

Tâches principales :

Avoir une connaissance de la sécurité des systèmes de convoyeurs et des installations fixes.

S’assurer que toutes les normes de qualité sont respectées. Se conformer à toutes les poli-

tiques de sécurité et de qualité de GAC.

Le poste sera basé à la salle de contrôle centrale.

Contribuer à l’élaboration du plan intégré de GAC (6 semaines/semaine/jour).

Assurer le suivi des horaires des trains et des barges.

Établir un lien entre le port, le chemin de fer et la marine afin que les plans quotidiens soient

diffusés et exécutés.

Utiliser les écrans SCADA alimentés par l’automate pour le démarrage et l’arrêt des installations.

Être capable d’apprendre et d’exécuter les procédures LOTO (Lock Out & Tag Out), de délivrer des permis d’ouverture et d’isolation.

Être capable de planifier et d’exécuter les instructions quotidiennes du port en termes de sélection des stocks et de stratégies de chargement direct.

Une expérience préalable en salle de contrôle sera un avantage supplémentaire. Une formation à l’utilisation du SCADA, spécifique aux installations de GAC, sera dispensée.

Les candidats devront se soumettre à une évaluation de leurs compétences une fois la formation reçue.

Être en mesure d’assurer une bonne communication avec les opérateurs et les superviseurs des installations.

Se focaliser sur les indicateurs clés de performance (KPI) tels que les taux de charge bruts et les taux de charge nets et informer son supérieur lorsque des problèmes surviennent.

Procéder aux enregistrements des retards et saisir les données correctes dans IMS.

S’assurer de l’utilisation des politiques, processus et procédures existants d’EGA et de GAC

en priorité. S’assurer que les exigences de la philosophie opérationnelle de GAC sont respectées.

Coordonner le développement de politiques et de procédures spécifiques à GAC, le cas échéant. Assurer la conformité avec tous les processus et procédures d’affaires pertinentes.

Effectuer d’autres tâches ou affectations connexes selon les directives.

Qualifications/Compétences

Avoir un diplôme d’études supérieures en informatique ou dans un domaine similaire.

Avoir au moins 2 à 3 ans d’expérience dans un environnement de production.

Avoir une expérience préalable dans les opérations d’exploitation minière, d’exportation et d’expédition.

Compétences efficaces en matière de communication et de relations interpersonnelles.

Démontrer sa capacité à travailler dans un environnement de travail culturellement diversifié.

Être capable de communiquer clairement et efficacement en français (écrit et oral), la maîtrise de l’anglais sera un atout.

Une expérience préalable en salle de contrôle sera un avantage supplémentaire.

Avoir une connaissance en Excel de base avancé.

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

envoyer votre dossier de candidature, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la

mention de : (1) CONTRÔLEUR DE LA SALLE DE CONTRÔLE CENTRALE/PLANI-

FICATEUR SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉE, par courriel à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (09/06/2022 à 14 h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.