Fria : Une fillette âgée 12 ans abusée par un quinquagénaire

C’est une ONG de défense des droits des femmes et des enfants qui a saisi la gendarmerie de Fria sur cette affaire de viol. Les faits se sont déroulés dans la soirée du vendredi 18 mars 2022 au quartier Katourou 2 dans la commune urbaine de Fria où le suspect Boubacar Baldé, agent d’une société de la place est accusé d’avoir violé une élève de la 4ème année dans une école primaire de la commune.

Sous l’émotion, la victime revient sur les circonstances de sa mésaventure : « j’étais poursuivie par un jeune. Arrivée à un niveau, j’ai rencontré ce monsieur. Il m’a demandée pourquoi je cours. Je lui ai dit que c’est quelqu’un qui me poursuit. Il m’a dit d’aller chez lui après il va m’accompagner chez mes parents.

Arrivée chez lui, il m’a obligée de me déshabiller. Je me suis déshabillée par peur. Il m’a prise par la main et m’a conduite dans sa chambre. Et il a fait l’acte avec moi malgré que j’ai crié. Après, il m’a remis 18 000 GNF en me disant d’aller acheter de l’attiéké« .

Le suspect, quant à lui, a rejeté en bloc les accusations qui lui sont reprochés : « Moi, je ne connais pas la fille, je ne lui ai pas donné de l’argent. Je vous informé que j’ai des problèmes sexuels. Je ne m’exite même pas et j’ai un petit pénis qui ne fait pas 5 centimètres. Avec ça comment je peux avoir des rapports avec une femme. Si vous voulez, je peux même vous montrer mon sexe pour que vous puissiez savoir que je dis la vérité« .

Pour sévir et servir d’exemple face aux violences faites aux femmes et filles, une ONG locale à déposé une plainte contre le présumé Boubacar Baldé et se dit déterminée à poursuivre l’affaire.