Fraudes à l’examen: le parquet requiert un an de prison avec sursis contre deux élèves 

Des élèves poursuivis pour « fraude à l’examen et complicité » ont comparu ce lundi 20 juin devant le Tribunal de Première Instance (TPI) de Mafanco.

Dans son réquisitoire, la procureure a déploré le comportement des jeunes élèves. Elle a rappelé qu’ils sont des délinquants primaires et que ce n’est pas en commettant des fraudes qu’on peut voir le bout du tunnel.

Plus loin, elle a demandé au juge de maintenir les élèves dans les liens de culpabilité en les condamnant à un an de prison avec sursis et une amande de 500 000 fg chacun.

Peu avant ce réquisitoire de la procureure, Mohamed Lamine Kéita élève en 10ème a déclaré qu’il est issu d’une famille pauvre. » C’est l’école qui a bloqué ma carte scolaire pour non-paiement de la scolarité. J’ai pensé que je pouvais faire l’examen avec mon ancienne carte », s’est-il défendu.

Quant à Babara Soumah, également candidat au Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), soutient qu’il y avait une erreur sur sa carte scolaire. « C’est en rectifiant cette erreur que j’ai été interpellé », a-t-il dit.

Dans sa plaidoirie, la défense a rejeté en bloc l’idée d’une quelconque fraude à l’examen. Par contre, il a précisé que ses clients devraient être poursuivis pour faux et usage de faux. « Ils n’ont commis aucune fraude ».

Poursuivant sa plaidoirie, il a demandé au juge de renvoyer ses clients des fins de poursuite pour délit non constitué.