Fouille inopinée à la Maison centrale : de la drogue et des armes blanches trouvées (procureur)

A la Maison centrale, la fouille inopinée occasionnée ce jeudi par la tentative d’évasion à la prison de Forécariah, a permis de trouver « 47 téléphones dont quatre Android, des couteaux, des tournevis, des lames et 9 kg de chanvre indien », selon le procureur général près la Cour d’appel de Conakry, Alphonse Charles Wright. (Photo d’archives)

Selon le procureur, les 9 kilogrammes de chanvre indien trouvés dans les cellules ont été aussitôt incinérés.

Cette visite inopinée a également permis de faire le point sur la population carcérale de la plus grande prison de la capitale Conakry. Selon Fodé Moussa Molota Camara, la Maison centrale de Conakry compte à date « 1692 détenus dont 1266 prévenus et 426 condamnés ». Soixante-trois de ces détenus sont des étrangers dont 22 condamnés, selon le régisseur qui décompte 57 femmes et 108 mineurs dont 16 condamnés.