Forum du numérique au Foutah : le ministre de l’enseignement technique vante les mérites du secteur 

Invité spécial de la deuxième édition du Forum du numérique au Foutah lancé ce jeudi 17 mars 2022 par l’association ‘’les villageois 2.0 en collaboration avec l’université Hafia de Labé’’, le ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a mis l’occasion à profit pour parler des avantages du numériques. Avant d’encourager les bailleurs à accompagner les jeunes porteurs de ce genre de projet afin que notre nation soit au rendez-vous universel.

Pour Alpha Bacar Barry, le numérique est en train de bouleverser nos vies. « Nous sommes à Labé aujourd’hui autour d’un thème qui est extrêmement intéressant et qui tient à cœur les autorités de la transition en premier chef le colonel Mamady Doumbouya et le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Beavogui qui va vous délivrer tout à l’heure un message autour du numérique. Je pense qu’il faut arrêter de dire que le numérique va bouleverser nos vies, le numérique est déjà en train de bouleverser nos vies.

Depuis des décennies, le numérique s’invite dans nos vies de tous les jours. Le défis des prochaines années c’est comment on va participer à arme égale dans la conversation mondiale autour du numérique ; dans son économique et dans l’affirmation de notre participation citoyenne dans le monde. Mais aussi, dans un domaine qui rejoint la thématique de ce forum ‘’ le développement inclusif’’ », souligne-t-il.

Ainsi, Alpha Bacar Barry a invité les autorités à faire du numérique un allié. « Il est important de faire du numérique pour un gouvernement ou pour les autorités ou pour l’état ; de faire donc du numérique un allié important parce que le numérique devient de plus en plus un allié sûr dans la lutte contre la corruption, dans la promotion d’un développement inclusif, dans l’efficacité de l’administration publique et territorial ; mais aussi un allié dans l’affirmation de la citoyenneté. Je pense que c’est notre thème ; qui va être abordé ici pendant ce forum », a lancé le ministre.

« J’estime que des événements comme le forum du numérique au Foutah, au–delà de l’aspect officiel de l’événement. Ces événements vont participer à déceler, à promouvoir et à soutenir. Je souligne soutenir les initiatives de nos jeunes dans le domaine du numérique. Si nous ne soutenons pas nos jeunes développeurs, porteurs de projets dans le digital, porteurs de projet dans l’agriculture portée par le digital, dans la santé, dans l’éducation. Si nous ne les supportons pas, nous allons consommer ce que d’autres jeunes dans d’autres pôles technologiques, dans d’autres parties du monde sont en train de développer. Pour une fois et je pense que c’est unique dans l’histoire de l’évolution de l’humanité, nous sommes à arme égale avec l’occident », estime Alpha Bacar Barry.

Et de poursuivre : « qu’est–ce qu’il nous faut ? Le cerveau, une connexion internet et un endroit comme celui que vient décrire le recteur de l’université de Labé. Un Tech-web. Un endroit ou un jeune vient avec une simple idée, il trouve dans un endroit, dans un espace l’essentiel de l’accompagnement qui lui faut pour passer de l’idée à un projet qui tient la route et qui lui rapporte de l’argent. Nous devons donc soutenir nos jeunes, nos étudiants mais aussi des jeunes qui sont en dehors du campus à développer des projets numériques et à pouvoir les vendre, à pouvoir les mettre sur le marché », a-t-il souhaité.